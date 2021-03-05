Burnley x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações

Buscando superar as inconstantes atuações da temporada, o Arsenal terá um adversário da parte de baixo da tabela para tentar subir cada vez mais. Neste sábado, a equipe comandada por Mikel Arteta visitará o Burnley, às 9h30 (horário de Brasília).
- É um jogo muito difícil, acho notável o que o clube, Sean e a comissão técnica têm feito nos últimos anos com os recursos de que dispõem, o estilo de jogo que implementaram, a forma como o executam e como são eficientes. É sempre muito difícil jogar contra eles, em casa foi um jogo complicado porque jogamos com 10 homens e acabamos perdendo em uma bola parada, que é uma grande parte do jogo, então espero que possamos ter um jogo bem diferente resultado - disse Arteta antes da partida.Para o comandante dos Gunners, ainda é possível que o Arsenal termine a Premier League entre os quatro primeiros.
- Bem, o objetivo é seguir em frente e derrotar Burnley, estamos perseguindo [um dos quatro primeiros] há algum tempo, mas isso não está em nossas mãos, a única coisa que podemos controlar é nossos próprios resultados e desempenhos. Estamos totalmente determinados a fazer isso melhor do que o que fizemos nos últimos oito meses.
FICHA TÉCNICABurnley x ArsenalData e horário: 06/03/2021, às 9h30 (de Brasília)Local: Turf Moor (Burnley, ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESBurnley (Treinador: Sean Dyche)Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Gudmundsson, Brownhill, Westwood, McNeil; Rodriguez, Wood
Desfalques: Barnes (lesionado)
Arsenal (Treinador: Mikel Arteta)Leno; Cedric, David Luiz, Pablo Marí, Tierney; Thomas Partey, Xhaka; Pépé, Odegaard, Willian; Lacazette
Desfalques: Nenhum