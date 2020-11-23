Burnley bate o Crystal Palace e conquista primeira vitória no Inglês

Enfim a primeira. Nesta segunda-feira, o Burnley recebeu o Crystal Palace no Estádio Turf Moor e, com gol do atacante Chris Wood no início do jogo, venceu por 1 a 0 para conseguir sua primeira vitória no Campeonato Inglês desta temporada.
O primeiro tempo foi equilibrado, com ligeira vantagem para o Crystal Palace. Mas quem foi para o intervalo vencendo foram os donos da casa. Aos sete minutos, após bola lançada da intermediária, Jay Rodriguez entregou para Chris Wood, que ficou cara a cara com o goleiro Vicente Guaita e não desperdiçou.
Na etapa final, praticamente um ataque contra defesa. Os visitantes, pressionados pelo placar adverso, se lançaram ao ataque e criaram boas chances. Apostando nos contra-ataques, o Burnley chegou a colocar bola na trave. Nos acréscimos, Benteke teve a chance de empatar, mas parou em grande defesa do goleiro Nick Pope.
Com a vitória, o Burnley dá um salto na tabela e deixa a zona de rebaixamento. Agora os Clarets ocupam a 17ª colocação, com cinco pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Manchester City, fora de casa. O Crystal Palace, com 13 pontos na décima posição, recebe o Newcastle no St. James' Park.