Burkina Faso x Tunísia: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações

Após conquistar um grande resultado e eliminar a Nigéria, a Tunísia chega embalada para enfrentar Burkisa Faso neste sábado, às 16h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa Africana de Nações. A equipe do norte do continente busca repetir o feito de 2019 e avançar às semifinais.NO EMBALOA Tunísia se vingou da derrota para a Nigéria na disputa de 3º lugar em 2019 e chega embalada após ter sido a pior equipe classificada para o mata-mata após a fase de grupos. No entanto, já são duas vitórias nas três últimas partidas e a seleção de Mondher Kebaier entra como favorita.
CAMPANHA IRREGULARPor outro lado, Burkisa Faso vem de dois empates em sequência e só venceu o duelo contra Cabo Verde, na 2ª rodada do Grupo A. Nas oitavas de final, a equpe derrotou Gabão nos pênaltis em uma partida dramática e sonha em repetir a campanha de 2013 em que chegou na final.
FICHA TÉCNICA:Burkina Faso x Tunísia
Data e horário: 29/1/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Roumdé Adjia, em Garua (CAM)Onde assistir: Band
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BURKISA FASO (Técnico: Kamou Malo)Koffi; Kabore, Tapsoba, Ouattara e Yago; Nikiema, Guira e Sangaré; Bande, Ouattara e Traoré
Desfalques: Nenhum
TUNÍSIA (Técnico: Mondher Kebaier)Said; Drager, Talbi, Ifa e Haddadi; Skhiri, Laidouni e Slimane; Khazri, Jaziri e Msakni
Desfalques: Nenhum