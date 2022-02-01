Burkina Faso x Senegal: horário e escalações do jogo pela semifinal da Copa Africana de Nações

A seleção de Senegal enfrenta a Burkina Faso nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), pela semifinal da Copa Africana de Nações. A equipe dirigida por Aliou Cissé é favorita para avançar até a final, mas a zebra do torneio busca surpreender mais uma vez e chegar em uma inédita decisão.NOVA CHANCEApós ser vice-campeã da Copa Africana de Nações em 2019, Senegal busca uma nova chance de conquistar o título inédito do torneio. Com isso, a seleção de Sadio Mané procura manter a invencibilidade e a solidez defensiva que fez com que a equipe sofresse apenas um gol em toda a competição.
PRÓXIMO DA MELHOR CAMPANHAPor outro lado, Burkina Faso busca fazer a melhor campanha da história do país. Em 2017, a seleção também caiu na semifinal, mas conquistou o 3º lugar após derrotar Gana. No entanto, o time de Kamou Malo sabe que a missão é difícil e não poderá contar com Dango Ouattara, autor do gol da classificação contra a Tunísia nas quartas de final.
FICHA TÉCNICA:Burkina Faso x Senegal
Data e horário: 2/2/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Japoma, em Duala (CAM)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BURKINA FASO (Técnico: Kamou Malo)Koffi; Kabore, Tapsoba, Ouattara e Yago; Nikiema, Guira e Sangaré; Bande, Ouattara e Traoré
Desfalques: Dango Ouattara (suspenso)
SENEGAL (Técnico: Aliou Cissé)E Mendy; Sarr, Koulibaly, A Diallo e Ciss; Kayouté, N Mendy e I Gueye; Diedhiou, Dia e Mané
Desfalques: Nenhum