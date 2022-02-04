Burkina Faso x Camarões: prováveis escalações e horário do jogo válido pela Copa Africana de Nações

A Copa Africana de Nações se aproxima do fim. Neste sábado, Burkina Faso e Camarões se enfrentam no Estádio Ahmadou Ahidjo, às 16h, em busca de conquistar o terceiro lugar da competição. As duas equipes, vale lembrar, se enfrentaram na fase de grupos, e os camaroneses levaram a melhor por 2 a 1.> Técnicos que não deram certo no clube onde tiveram destaque como jogadorA Seleção de Burkina Faso caiu na semifinal da Copa Africana de Nações após a derrota para Senegal por 3 a 1. O capitão Bertrand Traore falou sobre a eliminação e o cansaço do grupo, mas destacou que a equipe fará de tudo para "terminar bem" a competição.

- Obviamente estamos derrotados após nossa eliminação, mas temos que nos remobilizar para conseguir a medalha de bronze. A este nível da competição, sentimo-nos cansados, mas tudo faremos para fazer um bom jogo e terminar bem o torneio

> Veja a tabela da Copa Africana de NaçõesJá a Seleção de Camarões caiu na semifinal após derrota para o Egito nos pênaltis. O capitão André Onana já virou a chave do revés sofrido e ressaltou a confiança do grupo. De acordo com ele, é preciso esquecer a eliminação das finais e pensar no futuro.

- É verdade que a decepção é grande, mas é a vida. Temos que nos reagrupar para conquistar este terceiro lugar neste sábado contra Burkina Faso. Temos que tentar esquecer a eliminação nas semifinais e pensar no futuro, principalmente nesta partida de classificação e nas eliminatórias da Copa do Mundo. Temos confiança em nós mesmos e devemos nos recuperar rapidamenteFICHA TÉCNICABurkina Faso x Camarões

Data e horário: 04/2/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Ahmadou Ahidjo, em Yaoundé (CAM)Transmissão: CAF TV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BURKINA FASO (Técnico: Kamou Malo)Koffi; Kabore, Tapsoba, Ouattara e Yago; Nikiema, Guira e Sangaré; Bande, Ouattara e Traoré

CAMARÕES (Técnico: António Oliveira)Onana; Fai, Castelletto, Ngadeu e Tolo; Oum Gouet e Anguissa; Ekambi, Kunde e Ngamaleu; Aboubakar