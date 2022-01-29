  • Burkina Faso surpreende, elimina Tunísia e avança às semis da Copa Africana de Nações
futebol

Burkina Faso surpreende, elimina Tunísia e avança às semis da Copa Africana de Nações

Burquinenses venceram os tunisianos por 1 a 0 e ainda sonham com título inédito...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 17:59

A Copa Africana de Nações vai chegando à reta final. Após a classificação dos anfitriões de Camarões, foi a vez de Burkina Faso garantir vaga na semifinal da competição. Os burquinenses venceram a Tunísia neste sábado, por 1 a 0, com gol de Dango Ouattara, que ainda recebeu cartão vermelho no lance. Agora restam mais duas vagas para as semis, que serão decididas neste domingo.
O primeiro tempo foi equilibrado, mas com leve vantagem para a seleção de Burkina Faso, que deu oito chutes ao gol, sendo quatro deles com direção da meta adversária. Os tunisianos não ficaram muito atrás e finalizaram cinco vezes, duas no gol. Aos 45', Ouattara recebeu de Touré, avançou, cortou dois marcadores e chutou para abrir o placar para Burkina Faso.
A segunda etapa foi dominada pela Tunísia, que buscou o gol de empate durante toda etapa final. A equipe finalizou cinco vezes, mas pecou na pontaria e acabou derrotada por Burkina Faso, que ainda teve o autor do gol, Ouattara, expulso nos minutos finais. Os vencedores agora aguardam o adversário da semifinal, que sairá do jogo entre Senegal e Guiné-Equatorial.
