Bundesliga, Premier League... saiba onde assistir aos jogos de sexta-feira

A sexta-feira (7) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. Pela Bundesliga, o Stuttgart enfrenta o Augsburg, às 15h30 (horário de Brasília).

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Também na parte da tarde, o Leicester recebe o Newcastle United para fechar a semana. A partida válida pela 35ª rodada da Premier League acontece às 16h.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: