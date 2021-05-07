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futebol

Bundesliga, Premier League... saiba onde assistir aos jogos de sexta-feira

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão
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Publicado em 07 de Maio de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 02:00
Crédito: RICHARD HEATHCOTE / POOL / AFP
A sexta-feira (7) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. Pela Bundesliga, o Stuttgart enfrenta o Augsburg, às 15h30 (horário de Brasília).
Confira as camisas já reveladas de clubes europeus para a próxima temporada!
Também na parte da tarde, o Leicester recebe o Newcastle United para fechar a semana. A partida válida pela 35ª rodada da Premier League acontece às 16h.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
15h30 - Stuttgart x Augsburg Bundesliga Onde assistir: OneFootball
16h - Leicester City x Newcastle Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
21h - Tolima x Emelec Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV

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