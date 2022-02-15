Bundesliga planeja introduzir mata-mata e Bayern está de acordo

Com o objetivo de trazer mais emoção e acabar com a previsibilidade, a Bundesliga planeja mudar de formato e introduzir um mata-mata no fim da temporada. Segundo o novo CEO da Federação Alemão de Futebol, Donata Hopfen, a ideia está sendo pensada.- Não há tabus para mim. Se o mata-mata nos ajudar, então vamos falar sobre esse assunto - disse o CEO, em entrevista ao "Bild".

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Algumas equipes, como o Bayer Leverkusen, Frankfurt e Union Berlin são contrários a mudança, mas o próprio Bayern de Munique, que conquistou os últimos nove títulos do Campeonato Alemão no atual modelo, está aberto a uma mudança.

- Eu acho interessante pensar em novos modelos, como o mata-mata, para a Bundesliga. Um formato com semifinais e finais seria excitante para os torcedores. Nós, do Bayern, estamos abertos a essa ideia - disse Oliver Kahn, CEO do clube, em entrevista à "Kicker".

Das 57 edições da Bundesliga realizadas até aqui, o Bayern de Munique conquistou 30 títulos. O Borussia Dortmund aparece na segunda posição com apenas cinco canecos levantados. Com isso, evidencia-se uma diferença gigantesca entre os bávaros e os demais clubes da Alemanha.