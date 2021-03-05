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futebol

Bundesliga, La Liga... saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

Partidas dos campeonatos europeus agitam a sexta dos amantes do futebol pelo mundo. Saiba os horários das transmissões e onde assistir!...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 03:00
Crédito: Divulgação
A sexta-feira de futebol será agitada por partidas de campeonatos ao longo do mundo. Às 16h30, Schalke 04 e Mainz 05 se enfrentam em partida válida pela Bundesliga, na Veltins-Arena.
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Na Espanha, pela 26ª rodada da La Liga, Valencia e Villarreal entram em campo. O confronto acontece às 17h, no Estádio de Mestalla. A transmissão será feita pelo canal Fox Sports.​Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
16h30 - Schalke 04 x Mainz 05 Bundesliga Onde assistir: One Football
16h45 - Huddersfield Town vs. Cardiff City Championship Onde assistir: ESPN App
17h- Valencia x VillarrealLa LigaOnde assistir: Fox Sports
22h30 - Atlético San Luís x Toluca Campeonato Mexicano Onde assistir: ESPN App

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