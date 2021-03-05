Bundesliga, La Liga... saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

A sexta-feira de futebol será agitada por partidas de campeonatos ao longo do mundo. Às 16h30, Schalke 04 e Mainz 05 se enfrentam em partida válida pela Bundesliga, na Veltins-Arena.
SBT levou a Champions League: lembre grandes eventos esportivos que já passaram fora da Globo
Na Espanha, pela 26ª rodada da La Liga, Valencia e Villarreal entram em campo. O confronto acontece às 17h, no Estádio de Mestalla. A transmissão será feita pelo canal Fox Sports.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
16h30 - Schalke 04 x Mainz 05 Bundesliga Onde assistir: One Football
16h45 - Huddersfield Town vs. Cardiff City Championship Onde assistir: ESPN App
17h- Valencia x VillarrealLa LigaOnde assistir: Fox Sports
22h30 - Atlético San Luís x Toluca Campeonato Mexicano Onde assistir: ESPN App