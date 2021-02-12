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Bundesliga, Championship... saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

Partidas movimentam o dia de futebol pelo mundo nos campos europeus. Confira os horários e os canais que farão as transmissões...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 03:00

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 03:00

Crédito: Ronny HARTMANN / AFP
A sexta-feira (12) do futebol pelo mundo será agitada por partidas europeias. Pela Segunda Divisão da Bundesliga, Holstein Kiel e Wurzburger Kickers se enfrentam às 14h30. Além disso, Hannover 96 e Paderborn também entram em campo pela competição alemã.Pela Bundesliga principal, RB Leipzig x Augsburg se confrontam às 16h30. A transmissão é do One Football. A partida entre Blackburn e Preston movimenta a Championship, segunda divisão do futebol inglês.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
14h30 - Holstein Kiel x Wurzburger Kickers Bundesliga 2ª Divisão Onde assistir: One Football
14h30 - Hannover 96 x Paderborn Bundesliga 2ª Divisão Onde assistir: One Football
16h30 - RB Leipzig x AugsburgBundesliga Onde assistir: One Football
16h45 - Blackburn x Preston Championship Onde assistir: ESPN Brasil

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