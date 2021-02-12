Bundesliga, Championship... saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

A sexta-feira (12) do futebol pelo mundo será agitada por partidas europeias. Pela Segunda Divisão da Bundesliga, Holstein Kiel e Wurzburger Kickers se enfrentam às 14h30. Além disso, Hannover 96 e Paderborn também entram em campo pela competição alemã.Pela Bundesliga principal, RB Leipzig x Augsburg se confrontam às 16h30. A transmissão é do One Football. A partida entre Blackburn e Preston movimenta a Championship, segunda divisão do futebol inglês.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: