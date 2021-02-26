Bundesliga, Campeonato Italiano... saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

A sexta-feira (26) será movimentada pelas partidas dos principais campeonatos europeus pelo mundo da bola. Às 16h30, Werder Bremen e Eintracht Frankfurt se enfrentam, pela Bundesliga. A transmissão é do aplicativo One Football.

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Pela 25ª rodada da La Liga, Levante e Athletic Bilbao entram em campo às 17h. Quem transmite esse duelo é a ESPN. No mesmo horário, Rennes e Nice entram em campo pela rodada 27 do Campeonato Francês.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: