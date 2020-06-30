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futebol

Bundesliga amplia janela de transferências até outubro

Mudança será por conta da paralisação do futebol no meio da temporada por conta do novo coronavírus. Clubes terão 35 dias do que prazo normal...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 22:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2020 às 22:53
Crédito: Divulgação
A liga alemã de futebol, Bundesliga, decidiu pela ampliação do prazo da janela de transferências em virtude da paralisação do futebol por conta da disseminação da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi aprovada pela Fifa.
Em condições normais, o prazo valeria do dia 1º de julho até 31 de agosto. Com a mudança, a janela será dividida em duas partes. A primeira delas terá validade apenas no dia 1º de julho, para que os contratos firmados anteriormente sejam registrados. Já a segunda, valerá do dia 15 de julho até 5 de outubro.
A data segue a recomendação da Uefa, que pediu às federações que transferências sejam realizadas até 5 de outubro, como uma data final da janela. No dia 6 de outubro será o prazo final para a inscrição de atletas nas competições europeias.E MAIS:Com dois gols de Jaime Mata, Getafe bate a Real Sociedad pelo EspanholGuardiola diz que City fará 'corredor de honra' para receber o Liverpool: 'Eles merecem'Salzburg é campeão pela sétima vez seguida com gol de André RamalhoFora de casa, Burnley vence o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês E MAIS:

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