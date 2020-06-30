Bundesliga amplia janela de transferências até outubro

A liga alemã de futebol, Bundesliga, decidiu pela ampliação do prazo da janela de transferências em virtude da paralisação do futebol por conta da disseminação da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi aprovada pela Fifa.
Em condições normais, o prazo valeria do dia 1º de julho até 31 de agosto. Com a mudança, a janela será dividida em duas partes. A primeira delas terá validade apenas no dia 1º de julho, para que os contratos firmados anteriormente sejam registrados. Já a segunda, valerá do dia 15 de julho até 5 de outubro.
A data segue a recomendação da Uefa, que pediu às federações que transferências sejam realizadas até 5 de outubro, como uma data final da janela. No dia 6 de outubro será o prazo final para a inscrição de atletas nas competições europeias.E MAIS:Com dois gols de Jaime Mata, Getafe bate a Real Sociedad pelo EspanholGuardiola diz que City fará 'corredor de honra' para receber o Liverpool: 'Eles merecem'Salzburg é campeão pela sétima vez seguida com gol de André RamalhoFora de casa, Burnley vence o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês E MAIS: