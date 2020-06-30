Bundesliga amplia janela de transferências até outubro

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A liga alemã de futebol, Bundesliga, decidiu pela ampliação do prazo da janela de transferências em virtude da paralisação do futebol por conta da disseminação da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi aprovada pela Fifa.

Em condições normais, o prazo valeria do dia 1º de julho até 31 de agosto. Com a mudança, a janela será dividida em duas partes. A primeira delas terá validade apenas no dia 1º de julho, para que os contratos firmados anteriormente sejam registrados. Já a segunda, valerá do dia 15 de julho até 5 de outubro.