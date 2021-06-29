Bull comemora boa fase do Boavista e projeta sequência na Série D: ‘Determinados em conseguir o acesso’

Crédito: Divulgação/Boavista

Após quatro jogos disputados, o Boavista segue invicto na Série D do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Verdão de Saquarema lidera o Grupo 7 com oito pontos conquistados - quatro a mais do que o Cianorte, o primeiro clube fora da zona de classificação para a segunda fase. Dentre os destaques da equipe alviverde, está o lateral-esquerdo Luiz Fernando, de apenas 20 anos.

> Dia do Orgulho LGBTQIA+: veja como cada clube se posicionou neste dia Mais conhecido como Bull, o jogador foi revelado na base do próprio Boavista e retornou ao clube nesta temporada. Enquanto esteve fora, o lateral defendeu as cores do time sub-20 do Fluminense e também do Taubaté. Titular nas quatro partidas realizadas pelo alviverde na Série D de 2021, Bull falou sobre a boa fase do time e também da sua carreira neste momento.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! - Estava trabalhando muito para alcançar esse momento, esperando pela minha oportunidade. Os meus companheiros me deram total confiança e eu sabia que uma hora a chance iria vir, pois o que eu precisava era estar focado e estar bem tanto fisicamente quanto mentalmente - disse Bull, que ainda completou. - Ter disputado a primeira divisão do carioca e a Copa do Brasil nos ajudou também. Estamos determinados em conseguir o acesso à Série C.

> Veja a tabela da Série D

Depois de vencer o Bangu por 2 a 0, na quarta rodada da Série D, o Boavista volta a campo para enfrentar o Cianorte no próximo sábado, às 15h, no Estádio Elcyr Resende. Com a intenção de se manter na liderança do grupo, Bull também falou sobre a importância de conquistar os três pontos no confronto.