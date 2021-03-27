Bulgária x Itália: saiba onde assistir e as prováveis escalações

A Itália começou sua caminhada rumo a Copa do Mundo de 2022 com o pé direito e enfrenta a Bulgária fora de casa neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília), com o objetivo de assegurar sua vaga para o Qatar. A Azzurra não participou do Mundial de 2018, mas já venceu a Irlanda do Norte pelas Eliminatórias da Europa.Tabu
- Todo jogo é complicado e temos que estar completamente concentrados. Estamos aqui para vencer. Se a Itália nunca venceu aqui (na Bulgária), significa que não é um lugar fácil de vir. A Bulgária é uma equipe menos física do que a Irlanda do Norte, mas mais técnica. Não somos uma equipe que gostamos de controlar o jogo, mas sim ir direto ao ponto - disse Mancini.
Trocas
O comandante italiano perdeu três jogadores importantes para este duelo: Chiellini, Berardi e Caputo. O técnico será obrigado a fazer mudanças e já revelou que vai mesclar a equipe até por conta do jogo contra a Lituânia na próxima quarta-feira, onde a Azzurra termina sua participação nesta Data Fifa.
FICHA TÉCNICA:Bulgária x Itália
Data e horário: 28/3/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Nacional Vasil Levski, em Sofia (BUL)Onde assistir: SPACE
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BULGÁRIA (Técnico: Yasen Petrov)P. Iliev; Popov, Antov, Zanev e Cicinho; Malinov e Kostadinov; Delev, D. Iliev e Despodov; Yomov
Desfalques: Nenhum
ITÁLIA (Técnico: Roberto Mancini)Donnarumma; Emerson, Acerbi, Bastoni e Di Lorenzo; Pessina, Verratti e Barella; Bernardeschi, Belotti e Chiesa
Desfalques: Chiellini, Caputo e Berardi (machucados)