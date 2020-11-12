Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
Buffon parabeniza Cristiano Ronaldo por igualar marca de Puskás e diz: 'Agora tem que alcançar o Pelé'

Goleiro da Juventus diz que craque português tem que correr atrás de Pelé. Cristiano Ronaldo está a 21 gols de igualar com o maior jogador de todos os tempos em gols oficiais...
LanceNet

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 14:34

Crédito: HECTOR RETAMAL / AFP
Após Cristiano Ronaldo marcar na goleada de Portugal sobre Andorra, na última quarta-feira, e atingir a marca de 746 gols oficiais na carreira, o português foi parabenizado pelo goleiro Gianluigi Buffon, seu companheiro na Juventus.O atacante igualou o número de Ferenc Puskás e agora está atrás de Josef Bican (805 gols) e os brasileiros Romário (772) e Pelé (767). Nas redes sociais, o goleiro italiano disse que o camisa 7 agora precisa igualar o maior jogador de todos os tempos.
- Grande CR7. Parabéns por esta grande conquista, meu amigo, 746 gols são uma quantidade enorme. Você chegou a Puskas, agora precisa pegar Pelé - escreveu Buffon.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados