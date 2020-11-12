Buffon parabeniza Cristiano Ronaldo por igualar marca de Puskás e diz: 'Agora tem que alcançar o Pelé'

Após Cristiano Ronaldo marcar na goleada de Portugal sobre Andorra, na última quarta-feira, e atingir a marca de 746 gols oficiais na carreira, o português foi parabenizado pelo goleiro Gianluigi Buffon, seu companheiro na Juventus.O atacante igualou o número de Ferenc Puskás e agora está atrás de Josef Bican (805 gols) e os brasileiros Romário (772) e Pelé (767). Nas redes sociais, o goleiro italiano disse que o camisa 7 agora precisa igualar o maior jogador de todos os tempos.
- Grande CR7. Parabéns por esta grande conquista, meu amigo, 746 gols são uma quantidade enorme. Você chegou a Puskas, agora precisa pegar Pelé - escreveu Buffon.