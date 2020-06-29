Buffon e Chiellini renovam com a Juventus até 2021

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'Uma notícia fantástica', segundo o Twitter oficial da Juventus. Buffon e Chiellini, ídolos do clube, renovaram por mais um ano seu contrato e agora têm vínculo até 2021.

Na nota oficial, os dois jogadores foram muito elogiados. "Buffon é de fato a demonstração de que a idade só pode ser um fato pessoal", pode ler-se. Enquanto o zagueiro "encarna o espírito de luta e vitória, a fome e a determinação: termos que para a Juventus são verdadeiros mantras".