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futebol

Buffon e Chiellini renovam com a Juventus até 2021

No Twitter, clube italiano tratou como uma 'notícia fantástica'
ter os dois jogadores por mais um ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2020 às 14:33

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 14:33

Crédito: AFP
'Uma notícia fantástica', segundo o Twitter oficial da Juventus. Buffon e Chiellini, ídolos do clube, renovaram por mais um ano seu contrato e agora têm vínculo até 2021.
Na nota oficial, os dois jogadores foram muito elogiados. "Buffon é de fato a demonstração de que a idade só pode ser um fato pessoal", pode ler-se. Enquanto o zagueiro "encarna o espírito de luta e vitória, a fome e a determinação: termos que para a Juventus são verdadeiros mantras".
Com a camisa da Juventus, Chiellini participou de 509 jogos e venceu oito Campeonatos Italiano, quatro Copas da Itália e quatro Supercopas da Itália. Buffon atuou em 669 partidas, conquistou nove Campeonatos Italiano, quatro Copas da Itália e cinco Supercopa da Itália.2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ | Una fantastica notizia: @gianluigibuffon & Giorgio @chiellini hanno rinnovato per un altro anno con la Juventus! ✍️❤️⚪⚫https://t.co/gxubRWKqaV pic.twitter.com/EgV25GfLrj— JuventusFC (@juventusfc) June 29, 2020 E MAIS:Jovem do Arsenal vê progresso da equipe nos últimos jogosPresidente do Lyon não garante Depay na próxima temporadaTimo Werner afirma que dinheiro não foi fator para ir ao ChelseaFundo de investimento árabe pode comprar Olympique de MarseilleDortmund está disposto a emprestar Meunier por dois meses ao PSG E MAIS:

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