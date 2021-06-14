Buffon descarta aposentadoria, se aproxima de retorno ao Parma e sonha com a Copa do Mundo de 2022

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

De saída da Juventus, o goleiro Gianluigi Buffon ainda não pensa em se aposentar. Aos 43 anos, o italiano tem recebido "muitas propostas" para a próxima temporada, como o próprio revelou, mas seu destino deve ser o Parma, clube que o revelou para o futebol em 1995.

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaSegundo o jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports", o arqueiro está perto de retornar à sua primeira equipe como profissional, que foi rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Italiano em 2020/21. Com o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2022, ele deverá assinar por dois anos, até junho de 2023.

Nesta segunda-feira, o goleiro afirmou que tem propostas sobre a mesa, inclusive de clubes que disputam a Champions League. Algumas dessas ofertas, porém, são para ser reserva. Para continuar nesta condição, ele disse que seguiria na Juventus.

- A ideia de me aposentar estava prestes a triunfar, mas agora tenho certeza que vou continuar jogando, porque me sinto forte. O carinho dos meus companheiros me faz entender que devo continuar. Tenho muitas propostas em cima da mesa, que tocam em diversos aspectos. Há equipas que jogam a Champions League e que me oferecem titularidade, outras que querem vencê-la, mas querem-me como segunda opção, e isso eu só faria na Juventus - disse.

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