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Buffon descarta aposentadoria, se aproxima de retorno ao Parma e sonha com a Copa do Mundo de 2022

Goleiro está de saída da Juventus, mas seguirá jogando por, pelo menos, mais duas temporadas. Destino será o Parma, clube que o revelou no ano de 1995...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 12:35

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 12:35

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
De saída da Juventus, o goleiro Gianluigi Buffon ainda não pensa em se aposentar. Aos 43 anos, o italiano tem recebido "muitas propostas" para a próxima temporada, como o próprio revelou, mas seu destino deve ser o Parma, clube que o revelou para o futebol em 1995.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaSegundo o jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports", o arqueiro está perto de retornar à sua primeira equipe como profissional, que foi rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Italiano em 2020/21. Com o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2022, ele deverá assinar por dois anos, até junho de 2023.
Nesta segunda-feira, o goleiro afirmou que tem propostas sobre a mesa, inclusive de clubes que disputam a Champions League. Algumas dessas ofertas, porém, são para ser reserva. Para continuar nesta condição, ele disse que seguiria na Juventus.
- A ideia de me aposentar estava prestes a triunfar, mas agora tenho certeza que vou continuar jogando, porque me sinto forte. O carinho dos meus companheiros me faz entender que devo continuar. Tenho muitas propostas em cima da mesa, que tocam em diversos aspectos. Há equipas que jogam a Champions League e que me oferecem titularidade, outras que querem vencê-la, mas querem-me como segunda opção, e isso eu só faria na Juventus - disse.
+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a Eurocopa
Em maio, durante entrevista à "TNT Sports", Buffon afirmou que recebeu "uma chamada" do Flamengo. No entanto, o goleiro disse que não pensava em atuar no Brasil no momento.

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