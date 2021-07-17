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futebol

Buffon comenta temporada de Donnarumma: 'Pode claramente conquistar a Bola de Ouro'

Gianluigi Buffon elogiou a temporada feita por Donnarumma, eleito como o melhor jogador da Eurocopa...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 17:33

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2021 às 17:33
Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
Gianluigi Donnarumma, goleiro do Paris Saint-Germain, recebeu um elogio de uma grande lenda do futebol italiano: Buffon, goleiro campeão da Copa do Mundo de 2006. O goleiro de 43 anos disse que Donnarumma pode vencer a Bola de Ouro desta temporada.
Veja a tabela do Inglês- Na minha opinião pode claramente conquistar a Bola de Ouro. Pela qualidade que tem e aquilo que já demonstrou deve apontar à Bola de Ouro - disse Gianluigi Buffon em entrevista à SkySports.
O goleiro da Juventus também falou na entrevista à rede esportiva de televisão italiana sobre o que um jovem jogador deve fazer para buscar sempre ser melhor.
- Quando você é jovem, o seu objetivo deve passar por não se contentar e tentar sempre o máximo possível. É isso que Donnarumma deve fazer - concluiu o goleiro italiano campeão da Copa do Mundo de 2006 pela Seleção Italiana.
Donnarumma assinou com o Paris Saint-Germain recentemente após deixar o Milan sem custos por conta do fim de seu contrato com a equipe italiana. O jogador também foi eleito o melhor jogador da Eurocopa após o seu título com a Itália sobre a Inglaterra.

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