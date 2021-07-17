Buffon comenta temporada de Donnarumma: 'Pode claramente conquistar a Bola de Ouro'

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Gianluigi Donnarumma, goleiro do Paris Saint-Germain, recebeu um elogio de uma grande lenda do futebol italiano: Buffon, goleiro campeão da Copa do Mundo de 2006. O goleiro de 43 anos disse que Donnarumma pode vencer a Bola de Ouro desta temporada.

Veja a tabela do Inglês- Na minha opinião pode claramente conquistar a Bola de Ouro. Pela qualidade que tem e aquilo que já demonstrou deve apontar à Bola de Ouro - disse Gianluigi Buffon em entrevista à SkySports.

O goleiro da Juventus também falou na entrevista à rede esportiva de televisão italiana sobre o que um jovem jogador deve fazer para buscar sempre ser melhor.

- Quando você é jovem, o seu objetivo deve passar por não se contentar e tentar sempre o máximo possível. É isso que Donnarumma deve fazer - concluiu o goleiro italiano campeão da Copa do Mundo de 2006 pela Seleção Italiana.