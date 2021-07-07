Bryan valoriza semana livre de treinos e destaca bom começo do Náutico na Série B

Crédito: Tiago Caldas/Náutico

Titular e um dos destaques da defesa do Náutico nesse início de Série B, o lateral-direito Bryan valoriza a semana cheia para treinar. Após a goleada diante do Operário por 5 a 0, a equipe comandada por Hélio do Anjos volta a campo contra o Goiás, nesta sexta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), pela 10ª rodada da segunda divisão nacional.

Bryan ressaltou a importância de ter a semana livre de treinos depois de mais de um mês e projeta o duelo contra o Esmeraldino.

'É importante termos uma semana livre de treinos, pois conseguimos ajustar os erros, trabalhar o que a gente tem feito de errado nos jogos. E os treinamentos fazem com que a gente fique cada vez mais forte', disse o lateral-direito Bryan.

'A gente sempre pensa jogo a jogo e contra o Goiás é mais um jogo de total importância para nós. Sabemos das nossas qualidades, então é ir com muita humildade para buscar pontos importantes fora. Claro que vamos buscar sempre a vitória, mas sair jogando fora de casa é sempre importante pontuar', ressaltou.

Único invicto até o momento na Série B, o Náutico lidera a competição com 21 pontos. O lateral-direito Bryan destaca o bom momento da equipe e frisa a importância de acumular pontos neste início.