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Bryan valoriza semana livre de treinos e destaca bom começo do Náutico na Série B

Timbu está invicto e lidera a segunda divisão nacional, com 21 pontos
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Publicado em 07 de Julho de 2021 às 14:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 14:53
Crédito: Tiago Caldas/Náutico
Titular e um dos destaques da defesa do Náutico nesse início de Série B, o lateral-direito Bryan valoriza a semana cheia para treinar. Após a goleada diante do Operário por 5 a 0, a equipe comandada por Hélio do Anjos volta a campo contra o Goiás, nesta sexta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), pela 10ª rodada da segunda divisão nacional.
Bryan ressaltou a importância de ter a semana livre de treinos depois de mais de um mês e projeta o duelo contra o Esmeraldino.
'É importante termos uma semana livre de treinos, pois conseguimos ajustar os erros, trabalhar o que a gente tem feito de errado nos jogos. E os treinamentos fazem com que a gente fique cada vez mais forte', disse o lateral-direito Bryan.
'A gente sempre pensa jogo a jogo e contra o Goiás é mais um jogo de total importância para nós. Sabemos das nossas qualidades, então é ir com muita humildade para buscar pontos importantes fora. Claro que vamos buscar sempre a vitória, mas sair jogando fora de casa é sempre importante pontuar', ressaltou.
Único invicto até o momento na Série B, o Náutico lidera a competição com 21 pontos. O lateral-direito Bryan destaca o bom momento da equipe e frisa a importância de acumular pontos neste início.
'Tem sido essencial acumular essa gordura de pontos nas primeiras rodadas. Sabemos da força e da dificuldade que a competição exige e é importante sempre a gente está somando pontos. Continuar nessa pegada tanto em casa quanto fora que vamos conseguir atingir o nosso principal objetivo que é o acesso'.

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