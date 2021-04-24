Bryan exalta início de temporada do Náutico: 'Colhendo os resultados'

Crédito: Caio Falcão/Náutico

Líder do Campeonato Pernambucano com 100% de aproveitamento, o Náutico tem um compromisso importante na segunda-feira, diante do Afogados, às 20h, nos Aflitos. Caso derrote o adversário, o Timbu chegará à oitava vitória em oito jogos, o que faria desse o melhor início de Estadual da história do clube. Motivado, o lateral Bryan falou sobre o momento do time.

- É maravilhoso. Sempre foi muito bom jogar aqui no Náutico, desde a minha primeira passagem em 2018, que já tínhamos muitos anos sem ganhar um título e fomos campeões estaduais. Trabalhamos e ficamos felizes colhendo os resultados. O foco é esse. Continuar fazendo história e dando alegria pra torcida. Sabemos qual é o principal objetivo, temos os pés no chão e vamos continuar trabalhando firme e forte em busca do título, que é o nosso grande foco nesse início de temporada - disse o jogador.Bryan ainda falou sobre os pontos que considera importantes para o sucesso da equipe neste início de temporada. Ele destacou a chegada da comissão técnica comandada por Hélio dos Anjos e a união do grupo como fatores:

- Acho que nossa união, sem dúvidas a comissão técnica fez a diferença depois que chegou. A gente tem se fechado cada vez mais, todo mundo está focado em só um objetivo e acho que isso faz a diferença e colha resultados positivos.

O jogador fez um balanço do seu início de temporada e ainda ressaltou que espera pelo título estadual e que o grande objetivo no ano é um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.