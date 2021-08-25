Bruxa solta: Hugo rompe clavícula em treino e desfalca Botafogo por três meses

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Duas lesões em dois dias seguidos: a bruxa está solta no Botafogo. O clube informou, nesta quarta-feira, que Hugo sofreu um trauma no ombro direito no treinamento realizado no campo principal do Estádio Nilton Santos. O tempo de recuperação previsto é de três meses.

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O lateral-esquerdo rompeu a clavícula após uma dividida com outro companheiro durante a atividade. Ele foi retirado do treinamento e imediatamente avaliado pelo Departamento Médico do clube, que constatou a lesão.

Hugo vinha sendo titular de Enderson Moreira e apareceu com destaque na última partida, dando uma assistência na vitória por 3 a 2 sobre o Vila Nova, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão.Após Diego Gonçalves, que sofreu um problema no quadril na última terça-feira, Enderson Moreira perde o segundo titular para uma reta decisiva do Campeonato Brasileiro.