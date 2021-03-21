Brusque vence o Avaí e sobe para o segundo lugar na tabela do Catarinense

Pela 4ª rodada do Campeonato Catarinense, no estádio Augusto Bauer, o Brusque mostrou que não se abalou com a eliminação da Copa do Brasil e venceu o Avaí pelo placar de 2 a 0. Os gols da equipe Quadricolor saíram na etapa complementar: o primeiro de cabeça e o segundo em cobrança de pênalti.Com a vitória, o Brusque vai para vice-liderança, com 9 pontos ganhos. O Leão da Ilha permanece com 6 pontos e na quinta colocação. O próximo jogo do Avaí pelo Catarinense e enfrenta o Joinville, na Ressacada, dia 24 de março. Já o Brusque pega o Criciúma, no Heriberto Hülse, no dia 25 de março.
SÓ DEU AVAÍ ATÉ OS 20 PRIMEIROS MINUTOSApesar de um certo equilíbrio no comecinho da partida, o Avaí logo tomou o comando da partida e foi muito superior. Nos primeiros 20 minutos, foram 4 ótimas chances criadas. Wesley Soares e Getúlio, cada um teve duas oportunidades, mas ambos pecaram na hora da finalização.
LEÃO INTENSIFICA PRESSÃO APÓS A PARADA TÉCNICAApós a parada a técnica, o Avaí continuou pressionando sem parar. Foram boas oportunidades criadas pelo ataque do Leão da Ilha, mas a falta de pontaria de Getúlio e o goleiro Ruan Carneiro, do Brusque, impediram que os visitantes inaugurassem o placar.
VALDÍVIA QUASE MARCA NO INÍCIO DO SEGUNDO TEMPOO início do segundo tempo foi quase um espelho do primeiro. Equilíbrio nos primeiros minutos, mas com o Avaí criando a melhor chance para marcar. Aos 7 minutos, Valdívia resolveu arriscar de fora da área e quase marcou.
BRUSQUE ABRE O PLACARO gol do Avaí estava madurinho quando numa descida ao ataque o Brusque foi lá e abriu o marcador. Após cruzamento, o goleiro Glédson tenta afastar, mas a bola vai para Toty. Ele levantou na área e Junior Pirambu mostrou oportunista para subir e cabecear para abrir o placar: 1 a 0 para o Quadricolor, aos 16 minutos.
QUADRICOLOR SEGURA A PRESSÃO E MATA O JOGOO Leão da Ilha foi com tudo para cima em busca do empate, mas o Quadricolor resistiu de forma heroica. No contra-ataque, o Brusque quase marcou, mas Alemão impediu que o gol saísse cometendo uma penalidade máxima. Thiago Alagoano bateu e fez: 2 a 0, aos 33 minutos, e botando números finais a partida
Brusque 2 x 0 AVAÍ – 4ª RODADA DO CAMPEONATO CATARINENSEEstádio: Augusto Bauer, em Brusque (SC)Data: 21 de março de 2021, às 16h00 (de Brasília)Árbitro: Ramon Abatti AbelAssistentes: Helton Nunes e Eder AlexandreCartões amarelos: Airton (BRU); Fagner Alemão, Marcos Serrato e Jonathan (AVA)Cartões vermelhos:GOLS: Júnior Pirambu 16’/2ºT e Thiago Alagoano 33’/2ºT
Brusque (Técnico: Jerson Testoni)Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Airton (Tinga, aos 43’/2ºT); Zé Mateus, Rodolfo Potiguar (Claudinho, aos 43’/2ºT), Bruno Alves e Andrew (Nonato, aos 28’/2ºT); Júnior Pirambu (Alex Ruan, aos 28’/2ºT) e Thiago Alagoano (Fio, aos 43’/2ºT).
AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)Glédson; Iury (Diego Renan, aos 10’/2ºT), Betão, Fagner Alemão e João Lucas; Wesley Soares, Bruno Silva (Marcos Serrato, aos 25’/2ºT) e Valdívia (Thiaguinho, aos 34’/2ºT); Vinícius Leite (Jonathan, aos 25’/2ºT), Lourenço (João Vitor, aos 34’/2ºT) e Getúlio.