Brusque vence e aumenta a crise no Avaí

No Augusto Bauer, o Brusque se aproveitou da crise do Avaí e conseguiu vencer por 1 a 0. O gol saiu através de Diego Jardel.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Classificação
Com o placar, o Brusque é o 3º colocado, com 11 pontos. O Avaí é 8º colocado, com 5 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Brusque encara o Juventus-SC, fora de casa. O Avaí recebe o Joinville, na Ressacada.
Primeiro Tempo
O Brusque iniciou a partida em cima do Avaí. Se Douglas salvou o Leão no minuto inicial, aos 14 não teve o que fazer. Na cobrança de escanteio, Diego Jardel desviou e mandou para dentro da rede do Avaí, 1 a 0.
O Leão saiu em busca do prejuízo e deu trabalho ao Brusque. Primeiro, Bruno Silva assustou em finalização de fora da área. Pouco depois, Copete chutou e a bola passou rente ao poste.
Segundo Tempo
Nos 45 minutos finais, o Avaí se esforçava para chegar ao gol do Brusque, mas quem assustou foi o time da casa em finalização de Alex Sandro.
Se o jogo coletivo não funcionava, o Avaí tentou no lado individual e parou no goleiro Jordan. Vinicius Leite arriscou e o arqueiro salvou o Brusque.