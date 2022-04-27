Brusque vence CSA e entra no G4 da Série B

Nesta terça-feira (26), o Brusque fez um ótimo segundo tempo e conseguiu fazer dois gols, com Diego Jardel e Bruno Aguiar, respectivamente, para conquistar a vitória sobre o CSA, atuando em casa.
Com o resultado, a equipe de Santa Catarina entra no G4 da competição, com seis pontos conquistados e no sábado (30), encara a Ponte Preta, fora de casa, às 20h30 (de Brasília). Sem vencer, o Azulão está em 17º, na zona de rebaixamento, com dois e duela no mesmo dia, às 16h, diante o Sport, em Alagoas. ENTRARAM EM CAMPO? O primeiro tempo deixou muito a desejar, com as equipes tendo pouca qualidade técnica. O Brusque começou a partida mais animado, com mais posse de bola e iniciativa ofensiva, mas sem criar nada.
Por sua vez, o CSA optou por uma estratégia mais defensiva, tentando inibir o ataque mandante e aproveitar os contragolpes, mas não conseguiu sair.
Aos 30', o Brusque chegou a abrir o placar com Fernandinho, mas o atacante estava em posição irregular. Na reta final, Lourenço arriscou chute de fora e obrigou o goleiro a fazer linda defesa.
BOLA NA REDE!Na volta do intervalo, o CSA chegou com muito perigo. Gabriel puxou contra-ataque, tabelou com Dalberto, chegou à linha de fundo e levantou na segunda trave: Osvaldo deu um chutaço e Ruan Carneiro fez uma grande defesa. Logo em seguida, aos 6', Diego Jardel arrematou, a bola desviou em Lucão e morreu no fundo das redes.
Mais tarde, Éverton Alemão teve oportunidade de marcar de cabeça. Posteriormente, o Brusque quase marcou o segundo. Diego Jardel abriu para Alex Ruan que cruzou na área, Fernandinho finalizou livre de marcação, mas errou o alvo. Para garantir a vitória, Alex Ruan cobrou escanteio e Bruno Aguiar subiu mais alto que toda a defesa para fazer o segundo do Quadricolor.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Brusque x CSA Local: Augusto Bauer, Brusque-SCData/horário: 26/04/2022 - 20h30 (de Brasília)Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)Assistente 1: Michael Correia (RJ)Assistente 2: Luiz Claudio Regazone (RJ)Quarto árbitro: Celio Amorim (SC)Analista de campo: Cantucho João Setúbal (SC)Árbitra de vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Cartões amarelos: Luiz Antônio, Bruno Aguiar, Rodolfo Potiguar (Brusque), Osvaldo, Gabriel (CSA)Cartões vermelhos: - GOLS: Diego Jardel (6'/2T) (1-0)
Brusque - Técnico: Waguinho DiasRuan Carneiro; Pará (Toty 26'/2T), Éverton Alemão, Bruno Aguiar e Airton (Alex Ruan 27'/2T); Zé Mateus (Júnior Todinho - intervalo), Rodolfo Potiguar (Felipe Manoel 39'/2T), Luiz Antônio (Wagner Balotelli 15'/2T) e Diego Jardel; Alex Sandro e Fernandinho.
CSA - Técnico: Mozart Marcelo Carné; Cedric (Igor 6'/2T), Werley, Lucão e Ernandes (Felipe Augusto 24'/2T); Geovane, Gabriel e Lourenço (Yann Rolim 24'/2T); Osvaldo, Dalberto (Lucas Barcelos 15'/2T) e Bruno Mezenga (Sassá 24'/2T).