Brusque empata com Avaí e vai à semifinal do Campeonato Catarinense

Jogando no Augusto Bauer na tarde deste sábado (19), Brusque e Avaí não saíram do placar de 0 a 0 pelo Campeonato Catarinense, apesar das boas chances de lado a lado. Sendo assim, o Quadricolor avançou à semifinal. Na ida, o duelo acabou empatado em 1 a 1.
Agora, o Brusque avança para a semifinal do Campeonato Catarinense e terá pela frente o vencedor de Concórdia e Chapecoense. Enquanto isso, o Avaí foca na preparação para a disputa do Brasileirão Série A.BRUSQUE COMEÇA MELHOROs primeiros minutos no Augusto Bauer foi de domínio do Brusque nos primeiros minutos. A equipe da casa pisou algumas vezes no campo de ataque, mas não conseguiu realizar uma finalização de efetivo perigo para o gol.
Ruan Carneiro foi o primeiro goleiro a trabalhar no duelo. Em lance rápido, Morato finalizou para a defesa do arqueiro. A resposta veio com Alex Sandro, que mandou uma bomba por cima da meta.
QUE PRESSÃOA parte final do primeiro tempo foi praticamente toda do Brusque. Fernandinho tentou duas vezes. Na primeira, mandou para fora e, na segunda, parou em Douglas. Além dele, Éverton Alemão e Zé Mateus erraram o alvo.
Do outro lado, Ruan Carneiro fez um verdadeiro milagre para evitar que Rômulo abrisse o placar para o Avaí. Sendo assim, o jogo foi empatado em 0 a 0 para o intervalo.
GOLEIROS SEGURAM O PLACAR ZERADOPrecisando do resultado, o Avaí se lançou com tudo para o campo de ataque, principalmente depois dos 15 minutos. Antes disso, o Brusque tentou algumas subidas e levou perigo, mas sem conseguir balançar a rede.
Se de um lado Douglas Friedrich fez boa defesa em chute de Fernandinho, do outro Ruan Carneiro atuou bem em finalizações de Lourenço e Jô. Sendo assim, o jogo ficou no 0 a 0 e o Brusque ficou com a vaga.FICHA TÉCNICABRUSQUE X AVAÍLocal: Augusto Bauer, em Brusque (SC)Data e hora: 19/03/2022 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Héber Roberto Lopes (SC)Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Bruno Muller (SC)Cartões amarelos: Jô, Lucas Ventura, Cougo, Jean Cléber (Avaí), Rodolfo Potiguar (Brusque)Cartões vermelhos: -
GOLS: -
BRUSQUE (Técnico: Waguinho Dias)Ruan Carneiro; Toty, Éverton Alemão, Wallace e Alex Ruan (Edílson, aos 45'/2°T); Rodolgo Potiguar, Zé Mateus (Jailson, aos 25'/2°T), Luiz Antônio e Diego Jardel (Bruno Santos, aos 36'/2°T); Fernandinho (Lucas Silva, aos 25'/2°T) e Alex Sandro (Matheus Trindade, aos 43'/2°T).
AVAÍ (Técnico: Eduardo Barroca)
Douglas Friedrich; Lourenço, Bressan, Betão e Bruno Cortez (Cougo, aos 33'/2°T); Jean Cléber, Eduardo (Lucas Ventura, aos 20'/2°T) e Morato; Muriqui, Copete (Jô, aos 20'/2°T) e Rômulo.