Brusque e Londrina ficam no empate em jogo pela 21ª rodada da Série B

Brusque e Londrina ficaram no empate sem gols pela Série B na noite deste sábado (28), no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. O resultado do jogo válido pela 21ª rodada da competição nacional não foi bom para nenhuma das equipes, estacionando os dois times na segunda parte da tabela, com o Tubarão dentro da zona de rebaixamento.
O empate em casa levou o Brusque aos 26 pontos e estacionou o Quadricolor na 13ª posição da Série B em 21 jogos disputados. Apesar de somar mais um ponto na competição, a equipe comandada por Jerson Testoni pode encerrar a rodada na 14ª posição caso o Cruzeiro vença seu jogo na rodada contra o CRB.
A igualdade no placar sob seus domínios deixou a equipe quadricolor com seis pontos de vantagem para o Z4, porém a distância para G4 é de nove pontos.
O empate fora de casa levou o Londrina aos 21 pontos e estacionou o Tubarão na 17ª posição da Série B em 21 jogos disputados. Apesar de somar mais um ponto na competição, a equipe comandada por Márcio Fernandes pode encerrar a rodada na 18ª posição caso o Vitória vença seu jogo na rodada contra o Náutico.
A igualdade no placar ainda deixou a equipe paranaense a apenas um ponto de Ponte Preta e Vila Nova, ambos com 22 pontos e nas 15ª e 16ª posições, respectivamente.
Primeiro tempo:
A primeira chegada com perigo do jogo saiu aos 10 minutos e foi do Brusque. Após cobrança de escanteio pela direita, Garcez antecipou a defesa do Londrina, cabeceou com força e obrigou o goleiro Dalton a trabalhar.
Com muitas dificuldades na criação, o Londrina só chegou com finalização aos 37 minutos. Após jogada pela esquerda, Gegê ficou com a bola na entrada da área e soltou uma bomba, mas a bola subiu demais e saiu por cima da meta quadricolor.
Aos 47 minutos o Brusque assustou novamente o Londrina. Após boa jogada pela esquerda, a bola ficou viva dentro da área do Tubarão e saiu pela esquerda da meta da equipe visitante.
Segundo tempo:
A primeira chegada com perigo da etapa complementar foi aos 12 minutos e por pouco o Londrina não abriu o placar. Após lançamento dentro da área, Caprini brigou com o goleiro Zé Carlos e cabeceou para o gol aberto, mas a bola saiu pela esquerda do gol do Tubarão.
Aos 14 minutos os visitantes chegaram novamente. Em boa jogada pela esquerda, Lucas Lourenço recebeu livre dentro da área, mas furou e perdeu uma grande chance.
Com dificuldades na criação, o Brusque chegou com perigo aos 29 minutos. Após cavadinha de Marlone para dentro da área, o goleiro Dalton saiu do gol e dividiu com o ataque quadricolor, que não conseguiu finalizar para o gol livre.
A melhor chance do Brusque no jogo saiu os 45 minutos. Após cobrança de falta, Alex Ruan apareceu no meio da defesa do Londrina, desviou e a bola passou muito perto do travessão do TubarãoFICHA TÉCNICABRUSQUE X LONDRINA:
Local: Estádio Augusto Bauer, Brusque (SC)Data e hora: 28/08/2021 - 18h45 (de Brasília)Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Daniel Vidal Pimentel (SE)VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)Cartões amarelos: Alex Ruan, Rodolfo Potiguar (BRU); Marcelinho, Gegê, Salatiel, Jhonny Lucas (LON)
BRUSQUE (Técnico: Jerson Testoni)
ESCALAÇÃO: Zé Carlos; Toty, Ianson, Everton Alemão e Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar (Jhon Cley, aos 0/2ºT), Garcez e Bruno Alves (Diego Mathias, aos 18/2ºT); Alex Ruan e Thiago Alagoano (Marlone, aos 18/2ºT).
LONDRINA (Técnico: Márcio Fernandes)
ESCALAÇÃO: Dalton; Matheus Bianqui, Saimon, Lucas Costa e Felipe Vieira; Tárik, Jhonny Lucas (Jean Henrique, aos 36/2ºT), Lucas Lourenço (Celsinho, aos 22/2ºT) e Gegê (Caprini, aos 0/2ºT); Marcelinho (Gabriel Ramos, aos 32/2ºT) e Salatiel (Júnior Pirambu, aos 36/2ºT).