Brusque e Figueirense fazem 2º tempo maluco e ficam no empate pelo Catarinense

Neste sábado (5), Figueirense e Brusque fizeram um ótimo segundo tempo, com quatro gols saindo e o placar ficando empatado em 2 a 2 no fim.A primeira etapa foi de poucas oportunidades. O Brusque chegou com Alex Sandro, obrigando Rodolfo Castro a espalmar para escanteio.
Depois, Trindade cobrou falta rápida, Lucas SIlva aproveitou cruzamento e mandou por cima. Posteriormente, Jailson teve duas boas chances, primeiro cabeceou perto do gol e depois mandou por cima.
CHUVA DE GOLS!A segunda etapa foi de bola na rede. Aos cinco minutos, Natan aproveitou sobra, acertou um lindo chute e abriu o placar para o Figueirense. Aos 10 minutos, em ótimo contra-ataque, Luizinho foi alçado em velocidade, driblou duas vezes Wallace e marcou um belo gol.
Aos 21', Alex Ruan cruzou na medida e Alex Sandro diminuiu a vantagem dos visitantes. O duelo ficou quente, mas sem grandes chances, ficando mais aberto na reta final. Nos acréscimos, Alex Sandro cobrou pênalti e colocou o empate no placar.FICHA TÉCNICA DA PARTIDABrusque x Figueirense
Local: Estádio Augusto Bauer, Brusque-SCData/horário: 05/03/2022 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Cinésio Mendes JúniorAuxiliar 1: Laurindo Schaefer BianchezziAuxiliar 2: Lucas Barbosa DanerkowCartões amarelos: Airton, Jailson, Alex Sandro (Brusque), Kelvin, Natan Maciel, Luizinho e Luís Gustavo, Pablo (Figueirense)Cartões vermelhos:
GOLS: Natan (5'/2T) (0-1), Luizinho (10'2T) (0-2), Alex Sandro (21'/2T) (1-2), (48'/2T) (2-2)
Brusque - Técnico: Waguinho Dias Jordan; Tony, Éverton Alemão, Wallace Reis e Airtor (Alex Ruan 14'/2T); Matheus Trindade (Diego Mathias 18'/2T), Luiz Antonio e Jailson; Diego Jardel (Pedoca 14'/2T), Alex Sandro e Lucas Silva (Bruno Santos 14'/2T).
Figueirense - Técnico: Júnior Rocha Rodolfo Castro; Natan, Pablo e Kelvin (Maurício 26'/2T) e Mário Henrique; Uesley Gaúcho (Kauê 26'/2T), Patrick (Nathan Maciel - intervalo); Rickelmy (Clayton 14'/2T); Luizinho (Jhon Cley 26'/2T); Luis Gustavo e Índio.