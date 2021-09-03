Brusque e Avaí ficam no empate sem gols pela 22ª rodada da Série B

Brusque e Avaí ficaram no empate sem gols na noite desta sexta-feira (03). O jogo válido pela 22ª rodada da Série B aconteceu no Estádio Augusto Bauer, casa da equipe quadricolor, e as equipes não conseguiram balançar as redes adversárias. Com um jogador a menos desde os cinco minutos do segundo tempo após expulsão do goleiro Zé Carlos, o Avaí perdeu a chance de entrar no G4 enquanto o Brusque segue sem vencer na competição.
O empate dentro de casa levou o Brusque aos 27 pontos e estacionou a equipe de Jerson Testoni na 13ª posição da Série B - mesmo local que o time quadricolor iniciou a 22ª rodada da competição nacional.
A igualdade no placar em Brusque impediu o Avaí de retornar ao G4 e levou o Leão aos 34 pontos, garantindo aos comandados de Claudinei Oliveira dormirem nesta sexta-feira (03) na sexta posição da Série B.
Primeiro tempo:
A primeira chegada do jogo saiu logo aos dois minutos. Após jogada pela direita, Bruno Alves cruzou para Garcez cabecar dentro da pequena área sem marcação, mas o meia isolou a bola.
Aos 11 minutos o Brusque chegou novamente. Após confusão da defesa do Avaí, Thiago Alagoano ficou com a bola e chutou cruzado, mas a bola saiu pela esquerda da meta de Glédson.
Controlando as ações de ataque do jogo, o Brusque quase abriu o placar aos 21 minutos. Zé Mateus recebeu bom passe de Garcez e chutou para grande defesa de Glédson.
O primeiro lance de perigo do Avaí saiu apenas aos 22 minutos e foi em dose dupla. Após carregar a bola, Edílson chutou da entrada da área para boa defesa de Zé Carlos. No rebote, Copete encheu o pé dentro da pequena área para mais uma grande defesa do arqueiro do quadricolor.
Chegando mais ao ataque, o Leão quase chegou ao seu primeiro gol aos 29 minutos. Após cobrança de falta pela direita, Rafael Pereira ganhou da defesa quadricolor e cabeceou com muito perigo, tirando tinta da trave esquerda de Zé Carlos.
O Avaí chegou ao primeiro gol do jogo aos 35 minutos, mas por poucos instantes. Após cobrança de falta de Edílson pela direita, Copete venceu na corrida e cabeceou para o fundo das redes do Brusque, mas o VAR flagrou impedimento do atacante do Leão e invalidou o gol da equipe de Claudinei Oliveira.
Segundo tempo:
Aos cinco minutos da etapa complementar saiu o lance mais bizarro do jogo. O goleiro Zé Carlos, do Brusque, se atrapalhou com a bola, perdeu para Getúlio e segurou o atacante do Leão. A arbitragem marcou pênalti e expulsou o arqueiro da equipe quadricolor. Na cobrança da penalidade, aos nove minutos, Edílson chutou rasteiro com força e parou em Ruan Carneiro, que entrou no jogo e em seu primeiro lance encaixou a finalização do lateral do Avaí.
O primeiro lance do Brusque na etapa complementar saiu apenas aos 18 minutos. Diego Mathias recebeu pela direita, cortou para o meio e chutou com força, mas a bola subiu demais e saiu por cima da meta do Leão.
Com dificuldades para criar mesmo com um jogador a mais, o Avaí só assustou a meta de Ruan Carneiro novamente aos 28 minutos. Após boa troca de passes, Copete recebeu pela direita, cortou para o meio e chutou rasteiro, mas a bola saiu pela esquerda da meta quadricolor.
Aos 33 minutos o Leão chegou novamente. Valdívia tentou enganar Ruan Carneiro e bateu uma falta lateral direto para o gol, mas o arqueiro estava atento e jogou a bola para escanteio.
Aos 38 minutos o Avaí chegou novamente com muito perigo. Após sobra de cruzamento, Edílson colocou Alex Ruan para dançar dentro da área e soltou uma bomba rasteira, mas a bola passou tirando tinta da trave do Brusque.
O último lance de perigo do jogo foi do Avaí. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, Valdívia saiu da marcação na entrada da área e chutou de perna esquerda, mas a bola passou raspando o travessão do Brusque.FICHA TÉCNICABRUSQUE X AVAÍ:
Local: Estádio Augusto Bauer, Brusque (SC)Data e hora: 03/09/2021 - 19h (de Brasília)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Cartões amarelos: Lourenço, Valdívia (AVA)Cartão vermelho: Zé Carlos (BRU)
BRUSQUE (Técnico: Jerson Testoni)
ESCALAÇÃO: Zé Carlos; Toty, Ianson, Everton Alemão e Airton; Zé Mateus, Rodolfo, Garcez (Ruan Carneiro, aos 8/2ºT) e Bruno Alves (Alex Ruan, aos 15/2ºT); Thiago Alagoano (Diego Mathias, aos 15/2ºT) e Edu (Marlone, aos 37/2ºT).
AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)
ESCALAÇÃO: Glédson; Edílson, Rafael Pereira, Alemão e João Lucas (Diego Renan, aos 40/2ºT); Bruno Silva (Jean Cleber, aos 40/2ºT), Marcos Serrato (Rômulo, aos 18/2ºT) e Lourenço; Copete, Vinícius Leite (Valdívia, aos 26/2ºT) e Getúlio (Jonathan, aos 26/2ºT).