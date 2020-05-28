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futebol

Bruno Silva projeta ganhos com a volta aos trabalhos presenciais

Assim como outras equipes, o elenco do Leão ficou muito tempo dentro de casa e corre contra o tempo para recuperar a forma física...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 21:01

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 21:01

Crédito: Leandro Boreira/Avaí
Após voltar aos trabalhos com bola no CT em Palhoça, o elenco do Avaí se reapresentou na Ressacada e nesta quarta-feira utilizou as instalações do clube para fortalecer o lado físico.E MAIS:Umberto Louzer completa 100 dias como técnico da ChapecoenseCruzeiro confirma nome para o marketing e cria área de inovação digital para o clubePor 'saúde mental,' auxiliar do Verdão mantém papo frequente com elencoO volante Bruno Silva, um dos mais experientes do elenco, comemorou a volta para ‘casa’ e falou sobre a fase de readaptação aos trabalhos presenciais.
‘Essa fase de voltar à Ressacada é muito importante para o restante da temporada. Por conta da Pandemia, todo mundo foi obrigado a ficar em casa, pela segurança. Logicamente agora, com todo mundo se cuidando, nós vamos ganhar muito com o trabalho e ajudar o Avaí em seus objetivos’, declarou Bruno Silva.
Calendário
Na volta das competições, o Avaí terá pela frente os playoffs do Campeonato Catarinense e a Série B, competição que é prioridade na temporada do Leão. E MAIS:

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