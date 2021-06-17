futebol

Bruno Rodrigues tem poucos minutos em campo no empate do São Paulo

Atacante voltou a ser relacionado, o que não acontecia desde o dia 25 de maio, pela Libertadores. No entanto, jogador entrou somente aos 43 minutos da etapa final...
Publicado em 17 de Junho de 2021 às 14:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O atacante Bruno Rodrigues voltou a ser relacionado pelo São Paulo no empate por 1 a 1 contra a Chapecoense. Isso não acontecia a quase um mês, quando o jogador apareceu na lista na vitória sobre o Sporting Cristal, pela Libertadores, no dia 25 de maio.
ATUAÇÕES: Nestor é expulso, São Paulo sofre com um a menos, e empata com a Chapecoense
No entanto, mesmo sedo relacionado, Bruno não ganhou muitos minutos na partida. Buscando a vitória nos minutos finais, Crespo colocou o atacante no lugar do lateral-esquerdo Reinaldo aos 43 minutos da segunda etapa. Com os acréscimos, Bruno Rodrigues jogou somente oito minutos.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Segundo o 'SofaScore', o camisa 28 deu somente quatro toques na bola, ganhando dois duelos, um aéreo e um pelo chão. Além disso, Bruno puxou um bom contra-ataque, que resultou em uma falta sofrida e um cartão amarelo para Ravanelli.
O atacante disputou seis partidas desde a sua chegada ao São Paulo, no começo desta temporada. Ao todo, ele atuou em 84 minutos, todos os jogos saindo do banco de reservas. O jogador também foi 'prejudicado' com a chegada do argentino Rigoni, que já é considerado titular da equipe, mesmo chegando alguns meses depois.
Com contrato de empréstimo até o final da temporada, Bruno pode ter nova chance contra o Santos, no próximo domingo (20), às 18h15, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

