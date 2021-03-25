Bruno Rodrigues, sobre Crespo: 'Fez muito gol comigo no videogame'

Anunciado há mais de um mês, no dia 17 de fevereiro, Bruno Rodrigues foi, enfim, apresentado pelo São Paulo, nesta quinta-feira (25). Após receber sua nova camisa das mãos de Julio Casares, presidente do clube, o atacante concedeu uma entrevista coletiva, na qual falou sobre seu novo treinador, o argentino Hernán Crespo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Questionado sobre a conduta do técnico em seu trabalho e o que o argentino traz de diferente ao comando da equipe, Bruno Rodrigues teceu elogios e se mostrou contente com o novo 'professor'.
- Aprendi muito com ele. Ele gosta de competir muito no treino, um treinador que cobra bastante da gente, temos que estar bem sempre e isso é bom. Estou feliz por ser treinado por ele e espero que ele esteja gostando do meu trabalho - comentou o atacante sobre o trabalho de Crespo.
Na sequência, um momento mais descontraído ocorreu na coletiva, quando Bruno foi questionado sobre o que já conhecia do argentino e se, inclusive, jogava com ele no videogame quando mais novo.De maneira bem humorada, o atacante revelou que seu atual treinador fez parte de suas glórias com o controle nas mãos.
- Já acompanhava o Crespo no videogame, fez muito gol comigo no videogame - brincou Bruno.
O camisa 28 já está no elenco desde fevereiro, tendo mais de um mês como atleta do Tricolor. Neste tempo, Bruno chegou a atuar em uma partida pela equipe, quando entrou no segundo do jogo contra o Botafogo-SP, na primeira rodada do Paulistão 2021.
Com a paralisação do campeonato até, pelo menos, o dia 30 de março, o elenco do São Paulo segue treinando. Este período pode ser crucial para jogadores que têm recebido menos minutos em campo mostrem sua qualidade e, assim, disputem uma vaga entre os titulares.