Bruno Rodrigues, sobre Crespo: 'Fez muito gol comigo no videogame'

Crédito: Reprodução/São Paulo

Anunciado há mais de um mês, no dia 17 de fevereiro, Bruno Rodrigues foi, enfim, apresentado pelo São Paulo, nesta quinta-feira (25). Após receber sua nova camisa das mãos de Julio Casares, presidente do clube, o atacante concedeu uma entrevista coletiva, na qual falou sobre seu novo treinador, o argentino Hernán Crespo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Questionado sobre a conduta do técnico em seu trabalho e o que o argentino traz de diferente ao comando da equipe, Bruno Rodrigues teceu elogios e se mostrou contente com o novo 'professor'.

- Aprendi muito com ele. Ele gosta de competir muito no treino, um treinador que cobra bastante da gente, temos que estar bem sempre e isso é bom. Estou feliz por ser treinado por ele e espero que ele esteja gostando do meu trabalho - comentou o atacante sobre o trabalho de Crespo.

Na sequência, um momento mais descontraído ocorreu na coletiva, quando Bruno foi questionado sobre o que já conhecia do argentino e se, inclusive, jogava com ele no videogame quando mais novo.De maneira bem humorada, o atacante revelou que seu atual treinador fez parte de suas glórias com o controle nas mãos.

- Já acompanhava o Crespo no videogame, fez muito gol comigo no videogame - brincou Bruno.

O camisa 28 já está no elenco desde fevereiro, tendo mais de um mês como atleta do Tricolor. Neste tempo, Bruno chegou a atuar em uma partida pela equipe, quando entrou no segundo do jogo contra o Botafogo-SP, na primeira rodada do Paulistão 2021.