Bruno Rodrigues se despede do São Paulo: 'Obrigado por me ajudarem a realizar um sonho'

Crédito: Érico Leonan / saopaulofc.net

O atacante Bruno Rodrigues publicou, nesta quarta-feira (21), em suas redes sociais, um texto de despedida para o São Paulo. De saída do Tricolor para jogar o futebol português, o atleta mostrou sua gratidão ao clube e disse que realizou um sonho durante sua passagem.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Em suas redes sociais, Bruno Rodrigues falou com felicidade sobre seu tempo no São Paulo, afirmando que enfrentará um novo desafio, mas seguirá acompanhando o Tricolor.

- Alguém que lerá esse texto pode dizer: "Você é jovem", "Sua carreira ainda é curta", "Você tem muito pela frente"... E é verdade, todos que disserem isso tem razão. Mas apesar disso tudo, eu posso dizer que realizei (e vivi intensamente) um sonho em 2021. Mesmo antes de pisar em campo com a camisa do São Paulo Futebol Clube, disse que estava cumprindo uma vontade que me acompanhou desde o início da minha carreira. São poucos que podem, aos 24 anos, dizer que realizaram um sonho, e sou muito grato por isso. Vestir essa camisa não é tarefa fácil e não são tantos na história que conseguiram. Eu vivi isso - afirmou o jogador em seu texto.

O atacante discorreu ainda sobre conquistas marcantes em sua passagem.

- Subir as escadas para o gramado do Morumbi, jogar ao lado de craques, receber o carinho de uma torcida gigantesca como essa, ser campeão por esse clube, disputar uma Libertadores... Tudo parecia um sonho distante, mas foi real e, de novo, eu vivi isso. Hoje me despeço do São Paulo para encarar um novo desafio, ciente de que entreguei meu melhor em cada minuto que joguei, em cada treinamento, e levarei para o resto da vida o que aprendi aqui - seguiu Bruno Rodrigues em sua publicação.

O atacante se referiu aos companheiros de trabalho como irmãos e se mostrou grato pela convivência com atletas e comissão.

- Agradeço aos meus companheiros de trabalho, que se tornaram grandes irmãos, agradeço à comissão técnica, por todos os ensinamentos, à diretoria, por ter apostado em mim, e à torcida, que me apoiou do início ao fim. Seguirei acompanhando esse clube maravilhoso, mesmo que distante, e torcendo por mais conquistas. Nesse ano já levantamos uma taça, e não é hora de parar. Boa sorte, São Paulo Futebol Clube. Obrigado por me ajudarem a realizar um sonho. Deixo meu até breve, não um adeus - finalizou o jogador. Com uma passagem breve pelo Tricolor, Bruno Rodrigues entrou em campo em todas as competições disputadas pela equipe, mesmo que por poucos minutos.