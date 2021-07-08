Bruno Rodrigues rescinde com o São Paulo e vai jogar no futebol português

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O atacante Bruno Rodrigues não é mais jogador do São Paulo. Pouco aproveitado no clube, ele rescindiu o contrato de empréstimo com o Tricolor e irá atuar no Famalicão, da primeira divisão portuguesa. A informação foi publicada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmado no LANCE!.

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O jogador já está em solo português, onde acerta os últimos detalhes de sua transferência para o futebol europeu. Ele assinará com o Famalicão por uma temporada. Será a primeira experiência do jogador fora do país.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Após se destacar na Ponte Preta, Bruno Rodrigues foi o primeiro reforço a ser anunciado na Era Crespo. No entanto, mesmo chegando com certa badalação, o jogador não teve muito espaço com o técnico argentino e atuou somente em sete partidas, nenhuma começando como titular.