Bruno Rodrigues, Kanu... alvos do São Paulo no mercado mostram perfil de reforços da 'Era Crespo'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O São Paulo não deve abrir muito os cofres para realizar contratações na montagem do elenco dirigido por Hernán Crespo na próxima temporada.

Acertado com o atacante Bruno Rodrigues, de 23 anos, ex-Ponte Preta e que virá por empréstimo da Tombense, o Tricolor deve investir mais em jogadores desse perfil. Ou seja, atletas jovens, com potencial de atuarem bem e ter uma possível revenda no futuro. Outro alvo do São Paulo no mercado, o zagueiro Kanu, do Botafogo, também tem 23 anos e se destacou nesta temporada mesmo com o rebaixamento do Fogão. No entanto, a negociação deve ser mais difícil, já que o clube carioca rejeitou a primeira proposta do Tricolor pelo jogador.

A busca no mercado por nomes nesse perfil deve continuar. A comissão técnica de Crespo mapeia nomes principalmente no mercado sul-americano para reforçar a equipe. O Tricolor busca prioritariamente um zagueiro, um lateral-esquerdo e mais um ponta, posição considerada escassa no elencoClaudinho? Diego Costa? Nomes não devem aparecer no Tricolor Na última terça-feira, cresceram rumores de que o São Paulo estaria interessado na contratação de Claudinho, atacante do Red Bull Bragantino e artilheiro do Brasileirão, com 17 gols.Segundo o jornalista David Chinaglia, o Tricolor ofereceu uma proposta para comprar 50% dos direitos do jogador. No entanto, conforme apurou o LANCE!, a negociação não deve acontecer, muito por conta dos altos valores para contratar o capitão do Massa Bruta.