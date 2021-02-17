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Bruno Rodrigues, Kanu... alvos do São Paulo no mercado mostram perfil de reforços da 'Era Crespo'

Diretoria procura nomes jovens e com 'baixo' custo, fugindo de contratações de nomes consagrados e com salários mais elevados. Busca deve continuar para montagem do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 08:00

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O São Paulo não deve abrir muito os cofres para realizar contratações na montagem do elenco dirigido por Hernán Crespo na próxima temporada.
Acertado com o atacante Bruno Rodrigues, de 23 anos, ex-Ponte Preta e que virá por empréstimo da Tombense, o Tricolor deve investir mais em jogadores desse perfil. Ou seja, atletas jovens, com potencial de atuarem bem e ter uma possível revenda no futuro. Outro alvo do São Paulo no mercado, o zagueiro Kanu, do Botafogo, também tem 23 anos e se destacou nesta temporada mesmo com o rebaixamento do Fogão. No entanto, a negociação deve ser mais difícil, já que o clube carioca rejeitou a primeira proposta do Tricolor pelo jogador.
A busca no mercado por nomes nesse perfil deve continuar. A comissão técnica de Crespo mapeia nomes principalmente no mercado sul-americano para reforçar a equipe. O Tricolor busca prioritariamente um zagueiro, um lateral-esquerdo e mais um ponta, posição considerada escassa no elencoClaudinho? Diego Costa? Nomes não devem aparecer no Tricolor Na última terça-feira, cresceram rumores de que o São Paulo estaria interessado na contratação de Claudinho, atacante do Red Bull Bragantino e artilheiro do Brasileirão, com 17 gols.Segundo o jornalista David Chinaglia, o Tricolor ofereceu uma proposta para comprar 50% dos direitos do jogador. No entanto, conforme apurou o LANCE!, a negociação não deve acontecer, muito por conta dos altos valores para contratar o capitão do Massa Bruta.
Já o atacante Diego Costa está sem clube desde que deixou o Atlético de Madrid (ESP), em dezembro do ano passado. No entanto, o salário do atleta é considerado fora dos padrões da realidade brasileira, com vencimentos de R$ 2 milhões mensais aproximadamente.

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