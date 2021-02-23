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Bruno Rodrigues já está registrado no BID como jogador do São Paulo

O atleta foi emprestado ao Tricolor até o fim de 2021, com opção de compra após o período...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 19:09

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 19:09

Crédito: Reprodução
O novo contratado do São Paulo. Bruno Rodrigues, foi anunciado na última quarta-feira (17) como reforço para a próxima temporada. Nesta terça-feira (23), porém, seu registro foi atualizado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) como jogador do Tricolor.O jovem atacante de 23 está emprestado até o final de 2021, mas o São Paulo conta com a opção de compra ao final do período.
Com a contratação do atleta, que pertence à Ponte Preta, o Tricolor espera resolver a falta de atacantes de velocidade no elenco. Na temporada de 2020, Bruno foi um dos principais jogadores da Macaca, somando 11 gols e 12 assistências.

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