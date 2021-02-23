Bruno Rodrigues já está registrado no BID como jogador do São Paulo

O novo contratado do São Paulo. Bruno Rodrigues, foi anunciado na última quarta-feira (17) como reforço para a próxima temporada. Nesta terça-feira (23), porém, seu registro foi atualizado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) como jogador do Tricolor.O jovem atacante de 23 está emprestado até o final de 2021, mas o São Paulo conta com a opção de compra ao final do período.