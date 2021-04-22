Bruno Rodrigues fala sobre chances no São Paulo: 'Tudo tem seu tempo'

Crédito: Érico Leonan / saopaulofc.net

Após grande temporada com a camisa da Ponte Preta em 2020/2021, o atacante Bruno Rodrigues foi o primeiro reforço contratado pelo São Paulo para a temporada. Logo na estreia do Paulistão, ele recebeu chances no empate por 1 a 1 diante do Botafogo-SP.

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Participando de três das nove partidas do clube na temporada 2021, o jogador de 24 anos viu sua equipe ser alçada ao posto de uma das favoritas aos títulos no ano, com boa campanha no Paulistão e uma estreia com goleada na Libertadores. Ele elogiou o elenco são-paulino.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - Nosso elenco tem bastante opções e acredito que ainda vamos evoluir durante a temporada. Falando individualmente, sei bem do meu potencial e estou motivado para conquistar espaço na equipe. Temos muitas competições importantes durante o ano e estou preparado para ajudar - disse o atacante.

O técnico Hernán Crespo também foi motivo de elogios de Bruno Rodrigues. Segundo o jogador, ele vem aprendendo bastante com o novo comandante.

- O Crespo é um treinador inteligente e que assim como todos nós, tem muita vontade de vencer. É um cara bastante sério que passa sua experiência que já teve como jogador. Já aprendi bastante nesse curto período de tempo e estou motivado para melhorar ainda mais - afirmou. Com a intensa maratona de jogos da Libertadores e do Campeonato Paulista, a comissão técnica vem mesclando a equipe para evitar um desgaste físico. Com isso, crescem as chances de Bruno Rodrigues ser utilizado. Ele comentou sobre a expectativa.

- Acredito que para tudo tem o seu tempo. Estou fazendo o meu trabalho no dia a dia e tenho certeza que as coisas vão acontecer na sua hora. Estou muito feliz pelo momento da equipe e espero poder contribuir cada vez mais com o time — finalizou.