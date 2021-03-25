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futebol

Bruno Rodrigues é apresentado no São Paulo: 'Muito feliz'

Atacante, que inclusive já estreou, foi apresentado nessa quinta-feira e usará a camisa 28. Ele comentou sobre suas características e expectativa na equipe do Morumbi...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 15:14

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 15:14
Crédito: Captura de Tela/SPFCTV
Com um pouco de atraso e já tendo estreado na equipe, o atacante Bruno Rodrigues foi apresentado pelo São Paulo na tarde desta quinta-feira, na sala de imprensa do Estádio do Morumbi.
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Contratado da Ponte Preta, Bruno estreou na primeira rodada do Campeonato Paulista, no empate por 1 a 1 diante do Botafogo-SP. Na ocasião ele entrou na metade da segunda etapa. O São Paulo disputou três jogos depois, sendo que o atacante ficou como opção em todas as partidas.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA ATUALIZADA!O atacante falou sobre a sensação de estar no São Paulo e suas características no ataque dos clubes onde passou.
- Minhas características são de um jogador muito rápido, que gosta do um contra um. Da posição, temos o Galeano, o Rojas. Cada dia eles querem trabalhar para garantir o espaço. Quero trabalhar para conseguir um lugar na equipe. Estou muito feliz no São Paulo - disse o camisa 28.Bruno foi perguntado da demora de sua apresentação no São Paulo. Miranda e Orejuela, outros reforços trazidos pelo clube, foram apresentados ante dele, que chegou ainda em fevereiro.
- Estava ansioso para a minha apresentação. Graças a Deus hoje deu certo. Espero que essa pandemia acabe logo para eu conseguir jogar. Estou ansioso para voltar. Estou jogando em um clube gigantesco, sei que a pressão vai vir. Esse ano vai ser diferente, o São Paulo está montando um time muito bom. Vamos sair da seca nessa temporada - finalizou.

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