Bruno Rodrigues deixa o São Paulo com apenas 85 minutos em campo; veja sua trajetória no Tricolor

Bruno Rodrigues teve seu contrato rescindido com o São Paulo nesta última quinta-feira (08). Assim, o primeiro reforço do Tricolor para a temporada deixa a equipe rumo ao futebol português com poucas oportunidades recebidas pelo treinador Hernán Crespo. Dos contratados, Bruno foi o que recebeu menos minutos desde sua chegada, mesmo sendo o primeira a chegar ao clube.
Ao todo, Bruno Rodrigues jogou apenas 85 minutos com a camisa do São Paulo, o que é menos que uma partida inteira de futebol. Com curtas atuações no Paulistão, na Libertadores e no Brasileirão, o atleta jogou 63 destes 85 minutos no estadual.
Inscrito no Paulistão desde o início da competição, atuou apenas duas vezes pela equipe no torneio. Após o fim da primeira fase, o Tricolor mexeu na lista, e Bruno foi cortado dos inscritos, para entrada de Shaylon e do atacante Paulinho Boia. Além desses, William e Orejuela também foram incluídos.
Na Libertadores, ganhou mais oportunidades na reta final da fase de grupos, quando o time estava focado no mata-mata do Paulistão e usou reservas na competição continental.
Já no Brasileirão, não foi sequer relacionado nas primeiras três rodadas, ficou no banco durante na quarta, na quinta e na sexta rodada e voltou a ficar fora da lista de relacionados nos jogos seguintes. Pelo campeonato nacional, o atacante jogou apenas por alguns minutos contra a Chapecoense.
Confira a trajetória de Bruno Rodrigues no São Paulo:
ANÚNCIO - 17/02/2021No dia 17 de fevereiro, ainda durante a última temporada, Bruno Rodrigues foi anunciado como o primeiro reforço do São Paulo para 2021. O atleta, que pertence à Ponte Preta, chegou por empréstimo até o final do ano.
INSCRITO NO PAULISTÃO - 27/02/2021Um dia antes do primeiro jogo da temporada, o atacante Bruno Rodrigues foi inscrito na lista de jogadores aptos a jogarem pelo São Paulo no Campeonato Paulista de 2021. Inscrito na lista A, o atacante já estava disponível para a estreia do Tricolor na competição.
ESTREIA - SÃO PAULO 1 X 1 BOTAFOGO-SP - 28/02/2021 - PAULISTÃOOnze dias depois de ser anunciado pelo São Paulo, o atacante fez sua primeira partida pela equipe. O jogador atuou oficialmente pelo time no jogo do dia 28 de fevereiro, no Morumbi, contra o Botafogo-SP.
Bruno entrou já no segundo tempo, aos 28 minutos, no lugar do zagueiro Léo. A partida terminou em 1 a 1. O gol dos visitantes foi marcado por Dudu, aos três minutos do segundo tempo, mas o empate do Tricolor veio aos 30 minutos da segunda etapa, em gol de Arboleda.
INTER DE LIMEIRA 0 X 4 SÃO PAULO - 03/03/2021 - PAULISTÃOBruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.
SÃO PAULO 4 X 0 SANTOS - 06/03/2021 - PAULISTÃOBruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.
NOVORIZONTINO 2 X 1 SÃO PAULO - 13/03/2021 - PAULISTÃOBruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.
SÃO PAULO 5 X 1 SÃO CAETANO - 10/04/2021 - PAULISTÃOBruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.
SÃO PAULO 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO - 12/04/2021 - PAULISTÃOBruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.
SÃO PAULO 3 X 2 GUARANI - 14/04/2021 - PAULISTÃOBruno entrou no segundo tempo, aos 28 minutos, no lugar de Martín Benítez.
PALMEIRAS 0 X 1 SÃO PAULO - 16/04/2021 - PAULISTÃOBruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.
INSCRITO PELO SÃO PAULO NA LISTA DA LIBERTADORES - 18/04/2021O atacante foi incluído entre os jogadores aptos a defender o São Paulo na Copa Libertadores da América.
SÃO PAULO 2 X 0 SANTO ANDRÉ - 23/04/2021 - PAULISTÃOBruno entrou aos 26 minutos do segundo tempo, no lugar de Joao Rojas.
ITUANO 0 X 3 SÃO PAULO - 25/04/2021 - PAULISTÃOBruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.
CORINTHIANS 2 X 2 SÃO PAULO - 02/05/2021 - PAULISTÃOBruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.
MIRASSOL 1 X 1 SÃO PAULO - 09/05/2021 - PAULISTÃOBruno entrou aos 35 minutos do segundo tempo, no lugar de Vitor Bueno.
RETIRADO DA LISTA DE INSCRITOS DO CAMPEONATO PAULISTA - 12/05/2021Com a classificação para o mata-mata e a possibilidade de realizar quatro trocas, o São Paulo optou por remover o atacante da relação de jogadores aptos a atuarem pelo Tricolor no estadual, adicionando
RENTISTAS (URU) 1 X 1 SÃO PAULO - 12/05/2021- LIBERTADORESBruno viajou com a delegação para o Uruguai e foi relacionado para o jogo, mas ficou no banco de reservas.
SÃO PAULO 0 X 1 RACING (ARG) - 18/05/2021- LIBERTADORESBruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.
SÃO PAULO 3 x 0 SPORTING CRISTAL (PER) - 25/05/2021 - LIBERTADORESBruno entrou aos 32 minutos do segundo tempo, no lugar de Welington.
SÃO PAULO 1 X 1 CHAPECOENSE - 16/06/2021 - BRASILEIRÃOBruno entrou aos 43 minutos do segundo tempo, no lugar de Reinaldo.
SANTOS 2 X 0 SÃO PAULO - 20/06/2021- BRASILEIRÃOBruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.
SÃO PAULO 2 X 2 CUIABÁ - 23/06/2021- BRASILEIRÃOBruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.
CONTRATO RESCINDIDO - 08/07/2021Após apenas 85 minutos em campo com a camisa do São Paulo, Bruno Rodrigues rescinde seu contrato e se transfere para o Famalicão, de Portugal.Agora, o São Paulo dará sequência à sua temporada sem contar com Bruno Rodrigues no elenco. Assim, o Tricolor enfrentar o Bahia, no próximo sábado (10), às 19h no Morumbi, pela 11ª rodada do Brasileirão.
Após sua primeira vitória na competição, o time chega mais aliviado para o jogo, já estando fora da zona rebaixamento, com oito pontos somados.