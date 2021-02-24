Bruno Rodrigues comenta chegada ao São Paulo: 'Vou dar a vida nos jogos'

Crédito: Érico Leonan / saopaulofc.net

O atacante Bruno Rodrigues, ex-Ponte Preta e primeiro reforço do São Paulo para a próxima temporada, comentou sobre sua chegada no clube e a expectativa de estreia no Tricolor. - Estou muito ansioso para vestir a camisa do São Paulo. Chegar no Morumbi também vai ser um sonho. Já joguei aqui, mas pelo Tricolor é diferente. Vou dar o meu melhor e a minha vida em todos os jogos - disse o jogador, em entrevista à SPFCTV.

Quem foi o craque do Brasileirão? Redação do LANCE! escolhe os melhoresDe origem humilde, Bruno relembrou suas dificuldades no começo da carreira e falou sobre o sonho que é vestir a camisa do São Paulo.

- Sou do interior, passei por muita dificuldade na minha vida, vim da roça, mas sou muito honrado por isso, não tenho vergonha de falar disso para ninguém. Sei o quanto eu batalhei, trabalhei, principalmente com os meus empresários e minha família, minha mãe, que é uma guerreira, e hoje estou realizando um sonho deles, meu também, que era ser jogador de futebol. Sei o quanto foi difícil e hoje, graças a Deus, estou em um grande clube - afirmou.

SIMULE A ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃOO jovem atacante de 23 anos está emprestado até o final de 2021, mas o São Paulo conta com a opção de compra ao final do período. O Tricolor pagou R$ 250 mil por seu empréstimo de um ano, com valor de compra fixado em 1,2 milhão de euros (R$ 7,8 milhões)