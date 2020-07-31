Bruno Rodrigues comemora fase artilheira e projeta semi do Paulista

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A Ponte Preta foi de virtual rebaixada a semifinalista do Paulistão contando com grandes atuações do atacante Bruno Rodrigues. Na última quinta-feira (30), na vitória de virada sobre o Santos, por 3 a 1, o jogador iniciou a reação e chegou ao terceiro gol nas três partidas que a Macaca disputou no retorno do futebol paulista.

Antes da paralisação, Bruno havia marcado apenas um gol e se destacava com assistências - foram três. Segundo o atacante, a pausa o ajudou para evoluir aspectos físicos para voltar em alta. Mas não foi só a mentalidade que mudou o jogador de patamar. Foi da cabeça do camisa 11 que saíram os três gols.

- Eu sou muito grato a Deus em primeiro lugar, ser artilheiro me faz sentir que eu posso ir muito mais além, que somos abençoados e a minha fé aumenta todas as minhas forças. A maioria dos meus gols sempre foi com as pernas, mas nesses últimos jogos estou descobrindo a minha especialidade de fazer gol de cabeça também. Fico feliz dos gols virem na hora certa, espero que continue assim até o final do Paulistão - analisou.

Com a classificação para a semifinal garantida, a Ponte Preta enfrentará o Palmeiras por uma vaga na decisão. Bruno Rodrigues dispensou o favoritismo do rival e projetou a partida contra o alviverde, no Allianz Parque.