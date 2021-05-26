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Bruno Rodrigues celebra vitória e classificação do São Paulo para as oitavas de final da Copa Libertadores

Atacante entrou no segundo tempo na vitória sobre o Sporting Cristal, por 3 a 0, no Morumbi. Ele projetou as próximas partidas e objetivos do Tricolor na temporada...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 13:21

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 13:21
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo confirmou seu favoritismo dentro do Morumbi, venceu o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 0 e avançou como segundo colocado do Grupo E da Copa Libertadores. Agora, a equipe de Crespo espera a definição dos seus adversários nas oitavas de final da Libertadores.
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Com boa participação na segunda etapa, o atacante Bruno Rodrigues saiu do banco de reservas e celebrou a classificação do Tricolor para as oitavas de final da competição continental.
VEJA A TABELA E SIMULE JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO - O primeiro objetivo foi cumprido. Sabemos da grande qualidade dos nossos adversários na Libertadores e graças a Deus fizemos uma grande partida e garantimos a classificação - destacou o camisa 28.
Campeão Paulista com o Tricolor, Bruno Rodrigues comemorou a oportunidade concedida pelo técnico argentino na partida contra os peruanos. Segundo ele, o grupo são paulino está evoluindo para a sequência da atual temporada. - Muito feliz em poder ajudar a equipe e o nosso trabalho continua. Temos muita coisa pela frente e estamos melhorando a cada dia para conquistarmos nossos objetivos - concluiu.
No próximo sábado, o São Paulo fará a sua estreia no Campeonato Brasileiro diante do Fluminense, no Morumbi, às 21h00. O elenco folga nesta quarta-feira.

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