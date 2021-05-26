Bruno Rodrigues celebra vitória e classificação do São Paulo para as oitavas de final da Copa Libertadores

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo confirmou seu favoritismo dentro do Morumbi, venceu o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 0 e avançou como segundo colocado do Grupo E da Copa Libertadores. Agora, a equipe de Crespo espera a definição dos seus adversários nas oitavas de final da Libertadores.

Vai continuar? Veja a ligação entre São Paulo e a LG como patrocinadora do clube

Com boa participação na segunda etapa, o atacante Bruno Rodrigues saiu do banco de reservas e celebrou a classificação do Tricolor para as oitavas de final da competição continental.

VEJA A TABELA E SIMULE JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO - O primeiro objetivo foi cumprido. Sabemos da grande qualidade dos nossos adversários na Libertadores e graças a Deus fizemos uma grande partida e garantimos a classificação - destacou o camisa 28.

Campeão Paulista com o Tricolor, Bruno Rodrigues comemorou a oportunidade concedida pelo técnico argentino na partida contra os peruanos. Segundo ele, o grupo são paulino está evoluindo para a sequência da atual temporada. - Muito feliz em poder ajudar a equipe e o nosso trabalho continua. Temos muita coisa pela frente e estamos melhorando a cada dia para conquistarmos nossos objetivos - concluiu.