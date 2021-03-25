Bruno Rodrigues busca 'conseguir um lugar na equipe' do São Paulo

Crédito: Captura de Tela/SPFCTV

Apresentado nesta quinta-feira (25) pelo São Paulo, o atacante Bruno Rodrigues comentou a disputa entre os pontas da equipe. O reforço do Tricolor falou dos seus companheiros, Rojas e Galeano, sobre os treinamentos e o que pode oferecer ao treinador Hernán Crespo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Questionado sobre suas qualidades e a concorrência entre os pontas do clube, Bruno elogiou seus colegas, mas garantiu que mira uma vaga entre os titulares.

- Minhas características são de um jogador muito rápido, um contra um. Da posição, temos o Galeano e o Rojas. Cada dia eles querem trabalhar para garantir o espaço. Quero trabalhar para conseguir um lugar na equipe. Estou muito feliz no São Paulo - comentou o atacante.

Porém, até o momento, Crespo montou o Tricolor para jogar com a formação 3-5-2, dispensando pontas ofensivos e optando por alas. Tal estratégia rendeu mais um questionamento ao camisa 28 do São Paulo, dessa vez sobre a possibilidade de executar outra função.

- Com certeza me sinto bem na minha função, perto do gol. Tenho certeza que, aonde ele me colocar, vou dar o meu melhor dentro de campo - afirmou Bruno.Segundo o atacante, o período sem jogos do São Paulo, devido à paralisação do Paulistão, é um momento importante para mostrar suas habilidades para Hernán Crespo e para que o treinador se decida sobre o papel de Bruno na equipe.

- Está sendo muito bom para mim principalmente. Sou um jogador muito competitivo, que gosta de treinar, competir. É bom para o Crespo também saber onde pode me utilizar. Quando ele me colocar, estarei pronto para dar o meu melhor - completou o atleta.