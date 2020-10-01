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futebol

Bruno Pivetti espera reação do Vitória diante do Operário-PR

Leão foi derrotado dentro de casa diante do CSA e precisa buscar pontos contra o Fantasma...

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 15:45

LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 15:45
Crédito: Letícia Martins/EC Vitória
O Vitória encara o Operário-PR nesta sexta-feira, às 19h15 (Horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.Para o confronto, o técnico rubro-negro Bruno Pivetti não terá à disposição os atacantes Léo Ceará e Vico, suspensos.
Apesar dos desfalques, o treinador disse que a equipe baiana está pronta para dar a volta por cima no campeonato, após perder em casa para o CSA.
‘Nosso time já demonstrou, ao longo da competição, uma boa capacidade de reação. Esperamos nos reabilitar neste jogo e conquistar os três pontos’, afirmou Pivetti.
Com 17 pontos, o time rubro-negro ocupa a sétima posição do campeonato - uma acima do Operário, que possui a mesma pontuação, mas leva desvantagem nos gols marcados.

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