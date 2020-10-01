Bruno Pivetti espera reação do Vitória diante do Operário-PR

Crédito: Letícia Martins/EC Vitória

O Vitória encara o Operário-PR nesta sexta-feira, às 19h15 (Horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.Para o confronto, o técnico rubro-negro Bruno Pivetti não terá à disposição os atacantes Léo Ceará e Vico, suspensos.

Apesar dos desfalques, o treinador disse que a equipe baiana está pronta para dar a volta por cima no campeonato, após perder em casa para o CSA.

‘Nosso time já demonstrou, ao longo da competição, uma boa capacidade de reação. Esperamos nos reabilitar neste jogo e conquistar os três pontos’, afirmou Pivetti.