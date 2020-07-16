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Bruno Pivetti acredita que o Vitória está pronto para a maratona de jogos

Leão retoma os compromissos oficiais na próxima semana, quando decide o seu futuro na Copa do Nordeste...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 21:46

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 21:46

Crédito: Letícia Martins/EC Vitória
A semana é decisiva para o Vitória. Depois de quase quatro meses sem uma partida oficial, o Leão ajusta os ponteiros para a volta do futebol e o seu compromisso será na próxima quarta-feira, quando a equipe mede forças contra o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste.Consciente que o recomeço será pedreira, o técnico Bruno Pivetti foca nos treinos táticos e a assessoria do clube, explicou o seu trabalho desta quarta-feira.
‘Foi um treino muito bom, conseguimos trabalhar principalmente a organização coletiva, demos um enfoque na parte defensiva, ofensiva e nas transições, justamente para preparar bem o grupo para essa maratona competitiva que nós vamos enfrentar na semana que vem’, afirmou ao site do Vitória.
Após sete rodadas do torneio regional, o Leão é o vice-líder da chave B, com 13 pontos e depende das próprias forças para avançar. Se vencer, está na próxima fase. Caso empata ou perca, torce por uma combinação de resultados.

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