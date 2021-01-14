Bruno Peres, ex-São Paulo, entra na mira do Benfica, de Jorge Jesus

O lateral-direito brasileiro Bruno Peres, ex-São Paulo, Santos, Guarani e Sport, virou alvo do Benfica, do técnico Jorges Jesus. A informação é do jornal A Bola. Por causa da lesão do lateral titular André Almeida, Peres é visto como prioridade no time de Lisboa. Hoje, Gilberto, ex-Fluminense, é o único saudável e disponível da posição.+ Confira alguns jogadores que estão livres para assinar com qualquer clubeBruno Peres tem contrato com a Roma até junho deste ano. Logo, já pode assinar um pré contrato com qualquer equipe. O Benfica já entrou em contato com o time da capital italiana para adquirir o lateral-direito, segundo o jornal 'A Bola'.No Brasil, Bruno Peres chegou com a missão de substituir Éder Militão, vendido ao Porto. No entanto, o brasileiro não conseguiu se firmar e acabou dispensado após a eliminação para o Tallares, na Copa Libertadores de 2019.Na atual temporada pela Roma, Peres soma um gol marcado em 18 jogos.