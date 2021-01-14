Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bruno Peres, ex-São Paulo, entra na mira do Benfica, de Jorge Jesus

Após lesão de titular, o lateral-direito brasileiro virou prioridade no Benfica...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2021 às 19:56

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 19:56

Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP
O lateral-direito brasileiro Bruno Peres, ex-São Paulo, Santos, Guarani e Sport, virou alvo do Benfica, do técnico Jorges Jesus. A informação é do jornal A Bola. Por causa da lesão do lateral titular André Almeida, Peres é visto como prioridade no time de Lisboa. Hoje, Gilberto, ex-Fluminense, é o único saudável e disponível da posição.+ Confira alguns jogadores que estão livres para assinar com qualquer clubeBruno Peres tem contrato com a Roma até junho deste ano. Logo, já pode assinar um pré contrato com qualquer equipe. O Benfica já entrou em contato com o time da capital italiana para adquirir o lateral-direito, segundo o jornal 'A Bola'.No Brasil, Bruno Peres chegou com a missão de substituir Éder Militão, vendido ao Porto. No entanto, o brasileiro não conseguiu se firmar e acabou dispensado após a eliminação para o Tallares, na Copa Libertadores de 2019.Na atual temporada pela Roma, Peres soma um gol marcado em 18 jogos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados