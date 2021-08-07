Bruno Paraíba, atacante do Figueirense, fala sobre momento do time: ‘Trabalho e muita luta’

Crédito: Patrick Floriani/Figueirense

Após um início tumultuado na Série C - em dez jogos, foram três vitórias, quatro empates e três derrotas -, o Figueirense quer um novo começo para buscar a classificação para a segunda fase da competição. De acordo com o centroavante Bruno Paraíba, o pensamento do grupo é positivo e eles irão trabalhar e lutar para engatar uma sequência de resultados positivos.

> Confira os diversos recordes quebrados por Messi pelo Barcelona- O pensamento desse elenco é sempre positivo. Sabemos da qualidade do grupo e que estão chegando ainda mais atletas para reforçar a equipe. Se Deus quiser, com muito trabalho e muita luta, vamos engatar uma sequência de vitórias e conseguir essa classificação - garantiu Bruno Paraíba.

> Veja a tabela da Série C do Campeonato Brasileiro

O Figueira é sétimo colocado da Série C do Brasileirão. Até aqui, apenas quatro pontos separam a equipe catarinense do Criciúma, o quarto colocado do grupo B. No último sábado, um gol de pênalti de Bruno Paraíba, aos 47 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino e manteve o time mais próximo da classificação.

- No banco, disse para os meus companheiros que entraria e faria o gol (risos). Fiquei mais feliz ainda pela minha atuação e pelos três pontos. Consegui entrar bem. O Jorginho me disse pra segurar a bola no ataque e pressionar os zagueiros. Graças a Deus eu pude fazer isso. A sensação de fazer um gol da vitória é indescritível - declarou o atacante.