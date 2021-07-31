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futebol

Bruno Pacheco sobre clássico diante do Fortaleza: 'Nós precisamos ganhar'

Vozão ainda não venceu o maior rival e acumula decepções na temporada 2021...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 19:09

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 19:09
Crédito: Fausto Portela/cearasc.com
O domingo será especial para o Ceará. Após engatar uma série de insucessos contra o Fortaleza, o Vozão tem a chance de dar a volta por cima na Arena Castelão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Peça importante no elenco de Guto Ferreira, o lateral Bruno Pacheco falou sobre a chance de dar uma resposta no clássico e espera um final bem mais feliz.
‘Foi uma mistura de sentimentos, de frustração por não ter conseguido resultados melhores, mas serviu de aprendizado, não é porque eu saí chorando que eu iria baixar a cabeça, muito pelo contrário. Agora é outro momento, mais um jogo, uma oportunidade que temos de ganhar o Clássico e estamos trabalhando para isso. Sabemos da dificuldade que vamos encontrar, mas que em Clássico temos que conseguir a vitória’, destacou.
Carrasco
Nesta temporada, além do título estadual, o Ceará foi eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil.

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