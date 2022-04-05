Bruno Pacheco faz projeção da estreia do Ceará na Sul-Americana

Nesta terça-feira (5), o Ceará recebe o Independiente, na Arena Castelão, em sua estreia oficial na Copa Sul-Americana. A partida será válida pela primeira rodada do Grupo G da competição.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSOpção para a lateral-esquerda, Bruno Pacheco falou sobre a expectativa do elenco do Vozão para o primeiro grande desafio da equipe na competição.

- Estamos preparados para fazer uma grande estreia. Sabemos que a competição é bastante difícil, mas queremos começar com o pé direito ao lado do nosso torcedor - destacou.

A partida de hoje também marcará a estreia do técnico Dorival Júnior, que dirige o time cearense pela primeira vez. De acordo com o atleta que emenda a sua terceira temporada no Alvinegro de Porangabussu, o comandante vai somar e ajudar bastante o time brasileiro na competição:

- O Dorival é um grande treinador e tem bastante experiência. Tenho certeza que vai agregar muito em nossa equipe e junto com ele vamos evoluir dentro da temporada.