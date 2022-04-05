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futebol

Bruno Pacheco faz projeção da estreia do Ceará na Sul-Americana

'Queremos começar com o pé direito', apontou o lateral-esquerdo do Vozão...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 14:22

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 14:22
Nesta terça-feira (5), o Ceará recebe o Independiente, na Arena Castelão, em sua estreia oficial na Copa Sul-Americana. A partida será válida pela primeira rodada do Grupo G da competição.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSOpção para a lateral-esquerda, Bruno Pacheco falou sobre a expectativa do elenco do Vozão para o primeiro grande desafio da equipe na competição.
- Estamos preparados para fazer uma grande estreia. Sabemos que a competição é bastante difícil, mas queremos começar com o pé direito ao lado do nosso torcedor - destacou.
A partida de hoje também marcará a estreia do técnico Dorival Júnior, que dirige o time cearense pela primeira vez. De acordo com o atleta que emenda a sua terceira temporada no Alvinegro de Porangabussu, o comandante vai somar e ajudar bastante o time brasileiro na competição:
- O Dorival é um grande treinador e tem bastante experiência. Tenho certeza que vai agregar muito em nossa equipe e junto com ele vamos evoluir dentro da temporada.
Crédito: FelipeSantos/CearáSC

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