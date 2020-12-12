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Bruno Nazário e Victor Luis levam o terceiro cartão amarelo e desfalcam o Botafogo contra o Coritiba

Com advertência conta o Inter, dupla fica fora da partida do próximo sábado no Couto Pereira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 20:35

LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 20:35
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo terá dois desfalques para enfrentar o Coritiba, no próximo sábado, no Couto Pereira. O meia-atacante Bruno Nazário e o lateral-esquerdo Victor Luis levaram o terceiro cartão amarelo na partida contra o Internacional, neste sábado, e desfalcarão o Alvinegro no duelo com válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro A advertência do meia ocorreu no início do segundo tempo por falta dura em Edenílson. Em seguida, Eduardo Barroca optou por substituir o meia, que não vinha fazendo boa partida, por Éber Bessa. Já a punção do lateral ocorreu na reta final do jogo.

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