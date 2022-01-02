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futebol

Bruno Nascimento quer título na Armênia com o Pyunik

Zagueiro brasileiro passa por ótimo momento na equipe
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LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2022 às 16:33

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 16:33

Titular do Pyunik nesta temporada, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, quer terminar o ano com o título nacional na Armênia. Segundo o jogador, esse é o objetivo de todos.
+ Lukaku não é relacionado pelo Chelsea para jogo contra o Liverpool- Vamos continuar trabalhando muito, com os pés no chão, para alcançarmos nossos objetivos na temporada. Queremos terminar o ano fazendo bons jogos e, quem sabe, com o título da Liga neste ano - afirmou, antes de emendar:+ Messi testa positivo para Covid-19 e não joga pela Copa da França
- Estou em um momento muito positivo e isso me deixa feliz, pois é a consequência de um trabalho forte que tenho feito ao longo dos últimos meses - concluiu o brasileiro.
Crédito: BrunoNascimentodefendeoPyunik,daArmênia(Divulgação/Pyunik

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