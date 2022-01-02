Bruno Nascimento quer título na Armênia com o Pyunik

Titular do Pyunik nesta temporada, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, quer terminar o ano com o título nacional na Armênia. Segundo o jogador, esse é o objetivo de todos.

+ Lukaku não é relacionado pelo Chelsea para jogo contra o Liverpool- Vamos continuar trabalhando muito, com os pés no chão, para alcançarmos nossos objetivos na temporada. Queremos terminar o ano fazendo bons jogos e, quem sabe, com o título da Liga neste ano - afirmou, antes de emendar:+ Messi testa positivo para Covid-19 e não joga pela Copa da França

- Estou em um momento muito positivo e isso me deixa feliz, pois é a consequência de um trabalho forte que tenho feito ao longo dos últimos meses - concluiu o brasileiro.